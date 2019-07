Quel ventilateur ou climatiseur choisir pour lutter contre la canicule ?

C’est le retour d’une période de canicule en France cette semaine, et les températures commencent à grimper sérieusement. Pour se protéger, s’équiper en ventilateur ou climatiseur permet de mieux supporter les fortes chaleurs en toute sérénité. Alors que Météo France prévoit déjà des pointes de chaleurs qui dépasseront 41°C dans certaines villes, voici un guide comparatif pour trouver les derniers ventilateurs et climatiseurs encore disponibles (les ruptures de stocks sont nombreuses cet été).

Depuis le début de l’été, les ventilateurs, climatiseurs et climatiseurs mobiles occupent le top des meilleures ventes sur Amazon ou chez Cdiscount. C’est pourquoi les ruptures de stocks sont très nombreuses depuis la première vague de canicule, et il ne reste aujourd’hui assez peu de disponibilités sur les meilleurs climatiseurs et ventilateurs du marché. Il faut donc savoir bien chercher pour trouver les produits qui sont efficaces, et où la livraison est assurée en quelques heures.

Top 4 des meilleurs climatiseurs disponibles :

Top 3 des meilleurs ventilateurs :

Quel ventilateur pour lutter contre la canicule

Acheter un ventilateur n’est pas une chose habituelle, et il faut donc bien se renseigner avant de partir pour un tel appareil – en particulier en temps de canicule. C’est aussi le cas pour les climatiseurs dont le choix est encore plus complexe, plus cher, et dont les performances peuvent très largement varier de l’un à l’autre. Les notes que l’on retrouve sur Amazon ou Cdiscount offrent un bel indicateur de la qualité des produits, c’est le meilleur conseil que l’on peut vous donner, visiter les produits, regardez le nombre de commentaires puis leur note moyenne.

Pour faire un choix de ventilateur, il faudra d’abord vous demander quels sont vos besoins : avez vous de la place, êtes vous sensible au bruits, etc. Le choix est large entre les modèles sur pied, sur table ou de bureau. Vous devez aussi regarder le niveau de puissance du ventilateur, qui va influer sur la fraicheur produite pendant la canicule. Pour le travail, les petits ventilateurs de tables peuvent permettre de vous faire passer une journée plus agréable, et en silence. Pour refroidir une pièce, il faudra en prendre un plus puissant, avec un diamètre le plus large possible. Le principe est le même pour trouver le meilleur climatiseur : il faut regarder la puissance de ces derniers (en BTU). Aujourd’hui, le meilleur choix de ventilateur pour beaucoup est le Rowenta sur pieds, qui bénéficie de très bons retours, et est très silencieux.

Que ce soit pour un ventilateur ou un climatiseur, il faut également donc aussi penser au bruit qu’ils générent. En effet, un appareil trop bruyant vous empêchera de bien vous concentrer lors de la journée, ou dormir la nuit. Il faut donc analyser sur chacun des ventilateurs et climatiseurs de votre comparatif quelle est leur puissance sonore (en décibels).

Dernier point important avant d’acheter un ventilateur ou climatiseur pour lutter contre la canicule et la chaleur de l’été, les fonctionnalités supplémentaires comme la télécommande (pour le contrôle à distance), les brumisateurs, le Wi-Fi etc. Alors que les températures ne devraient pas descendre sous les 20 degrés pendant la nuit dans les jours à venir à cause de la canicule, mieux vaut partir sur un bon produit.

Choisir un climatiseur mobile plutôt qu’un ventilateur ?

Contrairement à un ventilateur qui se contente de brasser de l’air et donner une sensation de frais, le climatiseur rafraîchit directement l’air. C’est un avantage indéniable, mais les points négatifs sont sa consommation éléctrique, l’installation (il faut évacuer l’air chaud avec un tuyau), et surtout le bruit qu’ils produisent. C’est pour cela qu’il est très important de bien connaitre vos besoins.

Mais au delà de choisir un climatiseur ou un ventilateur, il existe d’autres solutions pratiques pour se protéger de la canicule et éviter les risques pour les personnes sensibles (jeunes, enfants, bébés, personnes âgées). Il est ainsi vivement recommandé de régulièrement s’hydrater en buvant de l’eau (sans pour autant qu’elle soit trop froide pour éviter les chocs thermiques), de ne pas hésiter à aller dans des piscines publiques ou fontaines pour se rafraichir. A noter que les brumisateurs sont également une solution pour obtenir un peu de fraicheur pendant la canicule.

