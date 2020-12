Soul : le nouveau film Pixar disponible en exclusivité sur Disney+ pour Noël

Soul, c’est le dernier film sorti de l’imagination de Pete Docter, créateur de Vice Versa. Dans ce film d’animation, on peut suivre les aventures de Joe Gardner (doublé par Omar Sy), un professeur de musique new-yorkais. Alors qu’il est sur le point de signer le contrat qu’il a attendu toute sa vie, un coup du sort le fait basculer dans le « Grand Avant », sorte d’antichambre dans laquelle les nouvelles âmes se voient attribuer leur personnalité avant d’aller sur Terre. Seule solution pour continuer son aventure, aider « 22 », une âme qui cherche désespérément sa personnalité.

Période de pandémie oblige, Disney a dû revoir ses plans. Le géant a annoncé il y a quelques mois la sortie de son nouveau film d’animation sur la plateforme Disney+. C’est donc ce 25 décembre que Soul débarque sur la plateforme. Pour en profiter, il faut être abonné au service. Vous avez le choix entre deux formules, avec l’abonnement annuel à 69,99€, ou l’abonnement mensuel à 6,99€ par mois. Pour vous abonner à Disney+, c’est par ici :

S’abonner à Disney+

C’est une occasion parfaite pour profiter d’un film qui est déjà largement salué par la critique et considéré par certains comme le meilleur Pixar depuis des années. Si vous avez aimé Vice Versa, Soul devrait vous faire passer un excellent moment en famille.

Bande-annonce de Soul

Pour nos confrères de LCI, Soul est « le petit supplément d’âme qui manquait à 2020 ». Et d’ajouter: « En tentant de percer l’origine de nos personnalités, Pixar fait un sans-faute avec son nouveau film d’animation pour qui le mot chef-d’œuvre semble avoir été inventé. 1h40 de bonheur pur qui élève l’esprit autant qu’il réchauffe le cœur. »



Découvrez sans plus tarder la bande annonce de Soul, disponible le 25 décembre sur Disney+ :

Comment offrir un abonnement Disney+ pour Noël ?

La plateforme Disney+ permet d’offrir un an d’abonnement au service pour les fêtes de fin d’année. C’est un cadeau idéal si vous voulez faire plaisir et donner accès au riche catalogue de contenus exclusifs signés Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, et bien plus encore.

Proposé sous forme dématérialisée uniquement, il permettra à vos proches de visionner à loisir aussi bien Soul que le dernier Mulan, mais aussi plein d’autres surprises qu’ils pourront découvrir au fil de leurs navigations sur la plateforme Disney+. Pour en profiter, il suffit de vous rendre sur cette page, acheter la carte cadeau, puis renseigner le nom et l’adresse email du destinataire, qui recevra la carte le jour que vous indiquez par mail. La carte cadeau est disponible pour 69,99 euros et n’a pas de limite de validité. Attention, elle n’est valable que pour les NOUVEAUX abonnés Disney+.

Offrir un abonnement Disney+

Le catalogue Disney+ s’étoffe de jour en jour. La saison 2 de The Mandalorian vient de s’achever en apothéose et 2021 marquera l’arrivée des séries Marvel, comme Wanda Vision en janvier 2021 puis Falcon et le Soldat de l’Hiver en mars 2021.