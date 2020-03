SoundCloud s’associe à Twitch pour aider les musiciens à monétiser leurs contenus

Avec le confinement décidé en France et dans de nombreux pays occidentaux, l’industrie culturelle est profondément impactée. Il n’est bien sûr plus question pour le moment d’organiser des événements en présence de public et de nombreux rendez-vous ont d’ores et déjà été annulés. Dans ce contexte, les musiciens vont devoir prendre leur mal en patience et attendre encore un bon moment avant de pouvoir revenir sur scène.

Certains d’entre eux n’ont pas l’intention de se laisser abattre et ils ont pris l’initiative de se produire en direct. Twitch et SoundCloud ont d’ailleurs décidé de s’adapter et ont noué un partenariat cette semaine.

Une adaptation bienvenue en temps de crise

Concrètement, tous les créateurs de SoundCloud Pro, SoundCloud Premier et Repost by SoundCloud vont pouvoir obtenir le statut d’affilié Twitch. Ils seront donc en mesure de monétiser leurs performances en direct.

SoundCloud a précisé plus en détail les motivations qui l’ont poussé à franchir le pas :

C’est une période troublante pour tout le monde en ce moment, et nous savons que l’épidémie est particulièrement difficile pour les musiciens qui devaient se produire sur scène au cours des prochains mois. De nombreux créateurs se tournent donc vers des plateformes de streaming vidéo en direct pour se connecter avec leurs fans.

L’intention est donc tout à fait louable mais elle se heurte à un problème de taille comme l’ont relevé nos confrères de Slashgear. Pour devenir affilé sur Twitch, il faut en effet remplir un certain nombre de conditions et notamment se produire au moins sept fois en 30 jours, disposer de 50 abonnés ou encore diffuser au moins huit heures chaque mois. Autant d’exigences qui ne sont pas forcément évidentes à respecter pour les streameurs débutants.

Les deux plateformes ont anticipé le problème. Si vous êtes un artiste pro, premier ou repost sur SoundCloud, il vous suffira de remplir ce formulaire pour accélérer votre affiliation sur Twitch.