Speed Updade : la mise à jour de Google n’affectera que les sites les plus lents

Etant donné que la majorité des personnes qui utilisent son moteur de recherche est sur mobile, Google veut encourager (ou obliger) les éditeurs à accélérer les chargements des sites web sur les smartphones et sur les tablettes.

Et afin d’arriver à cet objectif, la firme a annoncé une mise à jour de son moteur de recherche baptisée Speed Update. Comme son nom l’indique, la mise à jour tient compte de la vitesse de chargement.

La mise à jour arrivera normalement ce mois de juillet, et récemment, John Mueller, Webmaster Trends Analyst chez Google, a donné ces quelques précisions concernant ce changement de l’algorithme :

En janvier, lorsque Google a annoncé cette mise à jour, il avait déjà expliqué que la mise à jour Speed Update n’affecte que les « pages qui offrent l’expérience la plus lente aux utilisateurs ». Mais dernièrement, d’après Search Engine Land, John Mueller a fait lors d’une conférence sur Hangout une déclaration qui aurait pu suggérer le contraire. Désormais, les choses sont claires : (pour le moment ?) Google n’organise pas un concours de vitesse de chargement, mais souhaite seulement réduire la visibilité des pages qui se chargent très lentement sur mobile.

To clarify on the mobile speed update: a) this only affects the slowest sites, b) those can incrementally improve (though ideally you'd significantly improve the speed…), c) we're still aiming for this month. If your site is reasonably fast, tweaking won't change things. https://t.co/4glNAFd0ww

— John ☆.o(≧▽≦)o.☆ (@JohnMu) July 3, 2018