Google va pénaliser les sites qui se chargent lentement sur mobile

Une fois de plus, Google va forcer les éditeurs de sites web à proposer une meilleure expérience aux internautes sur mobile. Dans un billet de blog, la firme de Mountain View annonce une nouvelle mise à jour baptisée « Speed Update » pour son algorithme. « Bien que la vitesse ait été utilisée dans le classement depuis un certain temps, ce signal était axé sur les recherches sur ordinateur. Aujourd’hui, nous annonçons qu’à partir de juillet 2018, la vitesse de la page sera un facteur de classement pour les recherches sur mobile », écrit-elle.

Dans ce billet, Google explique néanmoins que seules les pages les plus lentes et seulement un petit pourcentage des requêtes seront affectés par cette mise à jour du moteur de recherche. Et le signal « applique le même standard à toutes les pages, quelle que soit la technologie utilisée pour construire la page (ndlr, il n’est donc pas question de préférer la technologie AMP). L’intention de la requête de recherche est toujours un signal très fort, donc une page lente peut toujours être très bien classée si elle a un contenu intéressant ».

It's time for the Speed Update – read the details, and make sure your pages run with the turbo-button enabled.https://t.co/fF40GJZik0

— Google Webmasters (@googlewmc) January 17, 2018