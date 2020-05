Spider-Man : son univers chez Sony se dote d’un (vrai) nom

Au fil des mois, Sony a dévoilé ses cartes. On le sait désormais avec certitude, l’entreprise a l’ambition de développer tout un univers autour du personnage de Spider-Man, incarné par Tom Holland. Si à l’heure actuelle, il fait surtout les beaux jours de Marvel, cet accord devrait bientôt prendre fin. Au programme, on trouve notamment des films avec Morbius et Venom… Une liste amenée à considérablement s’allonger. Sony vient de lui donner un vrai nom.

Sony baptise son univers cinématographique

On avait pris l’habitude de le nommer « spider-verse » ou quelque chose d’approchant. Mais, le site d’IGN, a eu la curiosité de contacter Sony pour savoir comment il fallait nommer cet univers cinématographique. La réponse ? Il faudra désormais parler de Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Un nom pas aussi sexy ou facile à retenir que Marvel Cinematic Universe. L’acronyme n’aide pas beaucoup non plus à l’heure de comparer puisque l’on parlera donc de SPUMC… Là encore le MCU l’emporte haut la main.

En fait Sony avait déjà dévoilé cette information dès 2019, dans une présentation officielle. A cette occasion, on avait déjà aussi l’opportunité de découvrir le projet de film autour de Kraven The Hunter, qui s’est fait un peu plus discret ces derniers temps. Ces derniers mois, des projets autour de Black Cat et Silver Sable ou Madame Web ont aussi été évoqués. Pour en savoir plus, il faudra encore se montrer patients. Mais on sait désormais comment nommer officiellement cet univers cinématographique. Reste à savoir si les fans vont vraiment accrocher au concept.

A noter que ces derniers jours, Sony avait semé le doute chez ses fans, en parlant de « Spider-Man Universe of Characters » dans un tweet. Mais, ce terme faisait référence à une vision plus large de l’univers incluant notamment les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield.