Spotify atteindra bientôt les 300 millions d’utilisateurs

Le nombre d’utilisateurs de Spotify continue de croitre malgré la pandémie. Le numéro un du streaming musical vient de présenter ses résultats pour le second trimestre 2020 et ceux-ci indiquent que la plateforme est sur le point d’atteindre les 300 millions d’utilisateurs. Plus précisément, Spotify compte aujourd’hui plus de 299 millions d’utilisateurs actifs par mois, ce qui représente une hausse de 29 % par rapport au nombre d’utilisateurs au second trimestre 2019. Le nombre d’abonnés à l’offre payante a également augmenté. Aujourd’hui, Spotify compte 138 millions d’abonnés, ce qui représente une hausse de 27 % en glissement annuel.

Comme le rapporte le site TechCrunch, Spotify évoque aussi un retour progressif à la normale du temps passé sur l’app. Pour rappel, à cause du confinement, de nombreux utilisateurs avaient perdu leurs routines, ce qui a eu un impact sur la façon dont ils utilisent Spotify. Mais visiblement, les choses reviennent à la normale. Le 30 juin, le temps passé par les utilisateurs sur Spotify était revenu à des niveaux normaux, sauf en Amérique latine.

Pour rappel, le géant européen a décidé de devenir l’équivalent de YouTube pour le contenu audio, en ajoutant des podcasts à la musique qui était déjà disponible sur la plateforme. Et actuellement, celle-ci compte 60 millions de titres, ainsi que plus de 1,5 million de podcasts. Afin de bien se positionner sur ce secteur en plein boom, Spotify ne cesse d’investir. Par exemple, en mai, Spotify a décroché l’exclusivité de The Joe Rogan Experience, l’un des podcasts les plus téléchargés aux États-Unis.

Mais toutes les nouvelles ne sont pas bonnes. Spotify a déclaré que ses revenus ont augmenté de 13 % pour atteindre 1,89 milliard d’euros, ce qui est en dessous des prévisions des analystes. Cela est causé par une faible demande des annonceurs, alors que Spotify monétise son service avec des publicités pour les utilisateurs qui n’ont pas d’abonnement premium. Néanmoins, entre le mois de mai et le mois de juin, la situation s’est déjà un peu améliorée.

Prochaine étape, la vidéo ?

Comme nous l’évoquions plus haut, Spotify mise aujourd’hui sur les podcasts pour muscler son service de streaming. Et si l’entreprise a déjà une bonne audience pour les podcasts audio, récemment, celle-ci a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permet regarder des podcasts vidéo.

L’idée est de permettre aux créateurs de compléter leurs contenus avec de la vidéo. Mais il est toujours possible de suivre le même podcast sans cette partie vidéo. Et pour le moment, la vidéo sur Spotify n’est encore disponible que pour une petite liste de créateurs.