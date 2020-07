Spotify se lance aussi dans les podcasts vidéo

Déjà numéro un sur le streaming musical, Spotify investit beaucoup sur les podcasts, afin de devenir une sorte d’équivalent de YouTube pour le contenu audio. Mais visiblement, celui-ci s’intéresse également à la vidéo.

Les podcasts audio ont déjà permis à Spotify de doper sa croissance. Et maintenant, la plateforme va aussi permettre à certains créateurs de publier des versions vidéo de leurs émissions. Sur Spotify, la vidéo ne remplace pas le contenu audio, mais sera plutôt une fonctionnalité complémentaire qui permettra aux créateurs d’avoir de meilleures interactions avec leurs audiences.

« De nombreux fans de podcast aiment regarder leurs podcasts préférés autant qu’ils aiment les écouter. Grâce à ces visuels, les fans peuvent encore mieux connaître leurs hôtes de podcast préférés et les créateurs peuvent se connecter plus profondément avec leur public. C’est pourquoi, aujourd’hui, Spotify dévoile la première version de notre nouvelle fonctionnalité de podcast vidéo avec une sélection de podcasts. Désormais, les auditeurs de tous les marchés où les podcasts sont pris en charge pourront écouter ou regarder ces podcasts au fur et à mesure du déploiement de la fonctionnalité », lit-on dans l’annonce de l’entreprise. Lorsque l’utilisateur ouvre un podcast qui est disponible en vidéo, la vidéo sera affichée à l’écran. Cependant, à tout moment, il peut mettre Spotify en arrière-plan sur son smartphone, et ne consommer que la partie audio. De plus, il sera toujours possible d’enregistrer les parties audio pour une lecture hors connexion.

Bientôt, un concurrent de YouTube ?

Malheureusement, pour le moment, la possibilité de mettre en ligne des vidéos n’est disponible que pour quelques créateurs. Et les exemples de podcasts disponibles en vidéo cités par Spotify sont des podcasts anglophones. Cependant, l’annonce nous donne une idée de la prochaine direction que Spotify pourrait prendre. En effet, de nombreux podcasts ont déjà des versions audio et des versions vidéo. Et si cette fonctionnalité est déployée chez plus de créateurs, il leur sera possible de déployer leurs versions vidéo en complément des podcasts audio sur Spotify.

Bien évidemment, il est également possible que la vidéo permette à Spotify de mieux monétiser son application chez les utilisateurs qui n’ont pas payé pour un compte premium.