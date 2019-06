Spotify aurait trop payé les musiciens et leur envoie la facture

Du côté de Spotify, les royalties ont toujours été un sujet sensible. Beaucoup d’artistes ne sont pas satisfaits des royalties qu’ils touchent grâce au streaming musical. Du côté de Spotify, il y a un vrai problème à faire un suivi efficace sur les royalties. L’entreprise avait d’ailleurs acheté la start-up Loudr, considérée comme « le big data des droits musicaux », il y a un an pour régler le problème. Par ailleurs, le coût en lui-même constitue un problème de poids pour Spotify. Mais l’entreprise semble avoir trouvé une solution plutôt radicale.

Spotify veut un beau remboursement

En effet, Spotify a fait ses comptes et considère avoir trop payé les auteurs de chansons et les maisons de disques sur l’année écoulée et réclame un remboursement. A la base de ce problème, on trouve une décision de l’entreprise américaine en charge de la gestion des royalties. Elle prépare une hausse de 43,8% sur les cinq prochaines années.

À l’heure actuelle, Spotify paie entre 0.006 et 0.0084 dollars par stream, une somme divisée ente les différents ayants droit. L’entreprise se bat bien sûr contre cette augmentation qui aurait selon elle des effets négatifs pour tout le monde, y compris les musiciens.

Mais le nouveau système prend surtout les écoutes en compte d’une façon différente. Selon s’il s’agit d’un compte étudiant ou famille, elles n’ont pas la même valeur. Spotify a donc refait ses calculs et considère avoir trop payé sur l’année 2018. Le géant Américain ne demande pas forcément un chèque de remboursement, mais que la somme soit décomptée de ce qui devra être payé en fin d’année, afin de réduire l’impact de la hausse des prix. Cette demande ne risque pas d’arranger à court terme les relations entre Spotify et les ayants droit. Le chiffre global réclamé par Spotify, n’a par ailleurs pas été communiqué.