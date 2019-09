Spotify devance largement ses concurrents grâce à la personnalisation

Depuis hier, Spotify met à disposition deux nouvelles playlists basées sur les morceaux que vous avez le plus écouté. Découvrez « En boucle » et « En boucle : flashback ». Ces deux playlists fonctionnent exactement de la même façon, la seule différence se trouve dans l’ancienneté des morceaux.

La playlist « En boucle » permet de réécouter les morceaux écoutés en boucles au cours des 30 derniers jours. Cette playlist est automatiquement rafraîchie au fil des mois pour suivre vos écoutes préférées. En ce qui concerne « En boucle : flashback », le fonctionnement est le même, mais la playlist va fouiller encore plus loin puisqu’elle propose vos morceaux écoutés en boucle au-delà des 30 derniers jours. Cette machine à remonter le temps musicale se met à jour tous les 5 jours.

Ces deux playlists sont bien distinctes, et offrent deux expériences complètement différentes. Pour le moment, nous ne savons pas combien de morceaux peuvent être contenus dans ces playlists.

Spotify, inégalable

Que ce soit « En boucle » ou « En boucle : flashback », les deux nouvelles listes de lecture se concentrent exclusivement sur vos chansons les plus écoutées, et ne tiennent pas compte du genre ou de l’artiste. Cela les rend quelque peu différents du reste de la vaste collection de playlists de Spotify. Elles ne mettent pas l’accent sur la découverte de nouvelles musiques, mais plutôt sur un rappel de la musique que vous avez déjà découverte et dont vous êtes tombé amoureux.

Spotify a réussi au fil des années à rendre ses playlists indispensables pour ses utilisateurs. Cependant, il sait aussi que des playlists ultras appréciées comme « Découvertes de la semaine » peuvent être facilement copiées par la concurrence. C’est pourquoi la plateforme suédoise fait constamment évoluer les habitudes d’écoute de ses auditeurs, afin de garder une longueur d’avance sur ses concurrents.

Imaginons qu’Apple Music ou YouTube Music créaient demain leurs propres versions de « En boucle » ou « En boucle : flashback », ces listes de lecture seraient vides pour les nouveaux abonnés jusqu’à ce qu’ils aient passé suffisamment de temps sur la plateforme pour que l’algorithme puisse créer ce genre de playlist. Si vous êtes membre de Spotify depuis un an ou plus, ces listes de lecture sont maintenant l’un des moyens les plus faciles d’accéder aux morceaux que vous avez le plus aimé.