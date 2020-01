Spotify et Instagram de plus en plus proches grâce à cette nouveauté

Spotify démontre de jour en jour qu’il est le leader indiscutable dans le secteur du streaming audio. Si le géant suédois sait plaisanter en proposant par exemple des playlists pour vos animaux de compagnie, il sait également investir dans des services bien plus importants pour sa plateforme. Depuis l’année dernière, Spotify a racheté de nombreuses startups pour développer son catalogue de podcasts, et permettre à de nouveaux créateurs de se lancer.

Le service de streaming audio pense en permanence à améliorer l’expérience utilisateurs pour ses abonnés, mais également à conforter ses artistes. De ce fait, en plus du déploiement du format stories en version bêta pour certains utilisateurs, Spotify vient d’annoncer à ses créateurs de contenus une nouvelle option basée sur ses Canvas présentés quelques mois auparavant. Dès à présent, il est possible pour certains artistes de partager non pas la simple pochette de l’album en story, mais bel et bien la courte vidéo qui habille de plus en plus de morceaux sur Spotify.

Spotify deviendrait-il un véritable réseau social ?

Hier soir, pendant la 62e cérémonie des Grammy Awards, au Staples Center, à Los Angeles, l’auteure de l’album et du morceau de l’année a testé en avant-première cette fonctionnalité. Spotify défend l’ajout de cette fonctionnalité en promettant davantage d’engagements grâce à la vidéo, plutôt que de voir la simple pochette de l’album. Bien que l’ajout de ces nouveautés soit largement inspirées des réseaux sociaux, Spotify affirme que sa plateforme musicale ne deviendra jamais un réseau social. Ces efforts sont faits pour rapprocher davantage les fans de leurs idoles, quelle que soit la plateforme.

Dernièrement, la plateforme suédoise a présenté son programme de monétisation pour les créateurs de podcasts, en proposant des statistiques bien plus précises sur le comportement d’écoute des auditeurs, afin d’améliorer le ciblage au maximum pour attirer de nouveaux annonceurs.