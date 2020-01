Spotify teste une fonctionnalité Stories pour les influenceurs

Cette décennie, on a vu les Stories envahir petit à petit la toile. Pour rappel, ce format a été popularisé par Snapchat, qui en avait fait sa marque de fabrique. Mais rapidement, cette spécialité de Snap a été imitée par Facebook, Instagram et WhatsApp. YouTube et Netflix affichent également des Stories, ainsi que le moteur de recherche de Google, via le format AMP Stories.

Et bientôt, vous verrez peut-être aussi des Stories sur Spotify. En effet, comme le rapporte le site TechCrunch, la plateforme est en train de tester ce format. Mais visiblement, Spotify n’envisage pas de laisser tous ses utilisateurs poster des Stories, mais voudrait plutôt réserver le format aux influenceurs. Pour ceux-ci, il s’agirait d’un moyen de promouvoir les playlists qu’ils créent sur le service de streaming audio.

Spotify ne résiste pas à la tentation des Stories

Actuellement, la fonctionnalité est disponible sur le compte Spotify de Summer Mckeen, une influenceuse avec plus de 2 millions de followers sur YouTube et sur Instagram, et plus de 100 000 followers sur Spotify.

Comme sur les réseaux sociaux, les Stories de Summer Mckeen peuvent être ouvertes lorsqu’on appuie sur une icône circulaire avec une petite vignette. Celle-ci est placée sur la page de sa playlist « all time besties ».

Lorsqu’on ouvre les Stories, celles-ci se lancent automatiquement et on peut faire défiler en appuyant sur l’écran. Et les barres de progression horizontales (auxquelles les utilisateurs de Facebook et d’Instagram sont familiers) sont là pour indiquer combien de Stories sont disponibles.

Comme nous l’indiquions plus haut, pour le moment, il ne s’agit que d’un test. Et donc, Spotify pourrait encore cesser le développement de la fonctionnalité.

« Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d’améliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne constituent qu’un apprentissage important », a déclaré un porte-parole de Spotify, cité par TechCrunch. « Nous n’avons aucune nouvelle à partager sur les plans futurs pour le moment. »

Mais en tout cas, l’entreprise n’exclut pas, non plus, l’idée de proposer le format Stories à d’autres influenceurs.

En revanche, il est moins probable que la plateforme propose celui-ci aux artistes.

Pour le moment, ces Stories ne sont disponibles que sur iOS et Android, mais pas sur la version pour les ordinateurs de Spotify.