Spotify ne serait plus le leader du streaming musical aux USA

Apple Music et Spotify auraient tous les deux 20 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis. Mais le service de streaming d’Apple pourrait avoir une meilleure croissance.

Spotify aurait perdu sa place de numéro un dans l’un des marchés les plus importants de l’industrie musicale. C’est ce qu’avance le site Digital Music News dans un article posté cette semaine. L’article cite une source anonyme, un distributeur « majeur », qui aurait indiqué qu’actuellement, Apple Music est en train de dépasser Spotify sur le marché américain.

Les deux services pourraient revendiquer plus de 20 millions d’utilisateurs payants, sauf qu’Apple Music aurait une légère avance. Or, la croissance d’Apple Music aux USA serait plus importante que celle de son concurrent Spotify. Au mois de février, le Wall Street Journal notait que celle du service de streaming d’Apple serait de 5 % tandis que celle de Spotify serait de 2 %.

Malgré cela, Spotify reste un leader mondial

Selon les derniers chiffres officiels, la plateforme suédoise compte 75 millions d’utilisateurs payants dans le monde. Et si on compte aussi ceux qui profitent de l’offre gratuite financée avec de la publicité (que Spotify encourage à passer à l’abonnement payant), il y a 170 millions d’utilisateurs.

De son côté, Apple Music revendique 40 millions d’utilisateurs pour son offre payante (sans équivalent financé par de la pub) dans le monde. Ce chiffre a été donné par le PDG Tim Cook au mois d’avril.

La progression d’Apple Music est rapide. Mais la firme de Cupertino n’est pas la seule menace qui pèse sur Spotify. Amazon et Google proposent également des offres de streaming. Et assez récemment, après avoir présenté son nouvel abonnement YouTube Music, la firme de Mountain View a déployé celle-ci dans de nouveaux pays, dont la France.

Actuellement, l’un des désavantages de Spotify est qu’il dépend des plateformes mobiles d’Apple et de Google, qui sont pourtant aussi ses concurrents dans le streaming musical. Et d’après certaines rumeurs, ce désavantage encouragerait Spotify à se lancer dans les produits physiques.