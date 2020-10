Spotify permet aux créateurs d’intégrer des chansons entières dans leurs podcasts

Spotify mise énormément sur les podcasts et cela se vérifie de jour en jour. La dernière preuve en date est l’arrivée de cette nouvelle fonctionnalité offerte aux créateurs. Ces derniers peuvent désormais intégrer des chansons entières dans leurs émissions sans courir le risque d’enfreindre les droits d’auteurs. Auparavant, les auditeurs ne pouvaient entendre qu’un bref échantillon d’un morceau.

De nouvelles options pour les podcasteurs

Concrètement, cette nouvelle option sera accessible via la plateforme de création Anchor, qui appartient à Spotify. Pour l’heure, seuls les créateurs les plus confirmés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande peuvent l’utiliser. De plus, ce format sera exclusif à Spotify, ce qui peut s’avérer être un frein pour les podcasts diffusés sur plusieurs services.

Il faut par ailleurs noter que seuls les abonnés à Spotify Premium pourront entendre les chansons en entier. Les utilisateurs gratuits seront quant à eux limités à un extrait de 30 secondes.

Pour accompagner cette nouvelle fonctionnalité, Spotify a aussi annoncé le lancement de sept nouvelles séries exclusives qui s’appuieront sur ce nouveau format. Comme le souligne The Verge, cela pourrait être une vraie aubaine pour les podcasts centrés sur la musique qui pourront désormais illustrer leurs émissions à travers des morceaux complets.

Ces derniers temps, Spotify multiplie les initiatives à destination des créateurs et pour améliorer l’interactivité. Il en va ainsi de la mise en place d’un outil « polls ». Les podcasteurs peuvent placer des sondages dans leurs émissions. Cela donne un moyen à l’animateur de mieux comprendre son audience et permet aussi aux utilisateurs d’exprimer leurs opinions. On peut par exemple imaginer questionner le public pour savoir quel devrait être l’invité du prochain podcast ou demander son avis sur un débat intervenu en cours d’émission.