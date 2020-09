Spotify : des sondages dans les podcasts pour améliorer l’interactivité

C’est un choix stratégique qu’elle est n’est pas prête de regretter. Depuis quelques années maintenant, la plateforme Spotify a décidé de miser sur les podcasts en investissant sur les créateurs et cela finit par porter ses fruits. Ces derniers permettent de fidéliser une solide base d’auditeurs sans que l’entreprise n’ait à dépenser des montants colossaux.

Le géants suédois n’hésite toutefois pas à investir. Ainsi, Spotify a obtenu l’exclusivité du podcast le plus téléchargé aux Etats-Unis : The Joe Rogan Expérience. Pour cela, la compagnie aurait déboursé plus de 100 millions de dollars.

Les podcasts vidéo font leur apparition

Outre ces têtes d’affiches, la plateforme entend miser sur l’ensemble des créateurs. Elle vient justement d’annoncer la mise en place d’un nouvel outil « Polls » qui leur est destiné. Les podcasteurs pourront ainsi mettre en place des sondages à destination de leurs auditeurs. Ces derniers apparaîtront sur l’application. Comme sur Twitter et d’autres réseaux sociaux, il faudra répondre au préalable avant de voir les résultats.

En termes de confidentialité, l’entreprise affirme que les réponses seront parfaitement anonymisées. L’idée est de donner un moyen à l’animateur du podcast de mieux comprendre son audience et d’offrir l’occasion aux auditeurs d’exprimer leurs opinions. Par exemple, on peut imaginer les questionner pour savoir quel devrait être l’invité du prochain podcast ou demander leur avis sur un débat intervenu au cours de l’émission.

Selon TechCrunch, cette nouvelle fonctionnalité n’était pour l’instant disponible que pour un nombre limité de bêta-testeurs mais elle sera peu à peu déployée chez la plupart des utilisateurs de la plateforme.

En avril dernier, Spotify a déployé de nouvelles playlists dédiées aux podcasts. Ces dernières ne sont pas créées par des algorithmes mais sont bien entretenues par ses équipes. Récemment, on a aussi appris que certains créateurs pourront désormais mettre en ligne des versions vidéo de leurs podcasts.