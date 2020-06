Spotify pourrait se mettre à la vidéo

À ce jour, Spotify reste le leader incontesté (ou presque) dans le secteur du streaming musical. Toutefois, cette place est de plus en plus compliquée à conserver, puisque d’autres services proposent des fonctionnalités de plus en plus intéressantes.

Jusqu’à présent, la stratégie de Spotify reposait principalement sur la qualité et la quantité du contenu proposé. En effet, le géant suédois dispose d’un immense catalogue de morceaux disposés dans une immense diversité de playlists. Depuis quelques mois, Spotify s’intéresse fortement au format podcast et songe à devenir la plateforme de référence dans ce secteur.

La nouvelle stratégie Spotify

Toutefois, même si cette stratégie affiche des résultats prometteurs, Spotify se doit également d’innover en termes de fonctionnalités pour conserver sa position de leader. Apple Music, le principal concurrent de la plateforme suédoise propose depuis quelque temps l’intégration de clips vidéo directement accessibles depuis la plateforme. Admiratif de cette technologie, Spotify pourrait à son tour proposer une fonction similaire.

Depuis quelque temps, Spotify propose de courtes vidéos en format vertical ayant pour objectif d’apporter plus d’interaction avec l’auditeur et pour illustrer davantage un morceau. Spotify a appelé ceci des Canvas. Jane Manchun Wong a récemment tweeté en expliquant avoir découvert une nouvelle fonctionnalité qui ressemblerait à un véritable lecteur vidéo.

Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020

Si nous évoquions Apple Music, il semblerait que Spotify s’inspire davantage de YouTube Music qui dispose de nombreuses connaissances dans ce domaine grâce à sa célèbre plateforme du même nom.

Pour le moment, nous ne savons pas encore quand Spotify prévoit de lancer cette fonctionnalité, mais elle sera un ajout bienvenu à l’application, en particulier pour ceux qui préfèrent une expérience musicale visuelle. De plus Spotify n’a pas l’habitude de lancer une nouvelle fonctionnalité au hasard, il faut s’attendre à un petit plus de la part de la plateforme, le détail Spotify.