Spotify Premium : quelles sont les nouveautés de la dernière mise à jour ?

Pour s’assurer que ses abonnés feront preuve d’une fidélité sans faille, tout en incitant les utilisateurs au passage au forfait premium, Spotify a décidé de donner un bon coup de booste à cet abonnement. Sur un marché où la concurrence fait rage et où le moindre détail compte pour convaincre, même le géant de la musique en streaming doit savoir se renouveler.

Spotify veut attirer ses utilisateurs libres vers un abonnement

Basé à Stockholm, le spécialiste suédois du streaming musical créé par l’association entre la CEO de u-Torrent et le directeur technique de Stardoll connaît un franc succès depuis son lancement public en 2008. Mis à part quelques déboires liés à une faille de sécurité, puis une chute momentanée en 2009, le nombre d’abonnés est en progression croissante.

Spotify entretient l’intérêt des utilisateurs sur sa version gratuite, puis dans un second temps fait tout pour attirer son public vers un abonnement. Puisqu’on ne change pas une méthode qui fonctionne, Spotify améliore à nouveau son service, sans supplément.

Un abonnement premium qui se veut attirant

Dans le cadre de cette démarche visant à s’attirer de nouveaux utilisateurs gratuits, Spotify a notamment choisi d’améliorer son application mobile, mode d’écoute devenu très populaire chez les mobinautes. Une nouvelle version a ainsi vu le jour sous iOS et sous Android.

Pour atteindre cet objectif, le numéro un du streaming musical propose maintenant pas moins de 750 titres issus de 15 playlists dédiées, en écoute libre à ses utilisateurs non abonnés, apportant « une expérience encore plus personnelle et intuitive ».

Les abonnements payants bénéficient quant à eux d’une navigation repensée, simplifiée et pourvue d’un mode de recherche personnalisé. Mais le gros plus est l’apparition de la fonction Endless Artist Radio, qui propose une écoute illimitée d’artistes choisis librement parmi les flux des radios, avec la possibilité de télécharger des morceaux en vue d’un usage hors connexion ou de créer son propre flux radio en piochant au sein des radios ce qui vous intéresse.