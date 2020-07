Spotify présente Soundtrack Your Workout, une nouvelle façon de créer une playlist personnalisée

En France, les salles de sport rouvrent progressivement depuis la fin du déconfinement. Toutefois, si vous n’êtes toujours pas retourné à la salle, vous pouvez facilement continuer à vous entraîner de chez vous, dans un parc, où vous voulez, mais toujours avec Spotify. Le géant du streaming audio continue de vous motiver dans toutes les occasions grâce à sa nouvelle invention : Soundtrack Your Workout.

Cette playlist évoluée vous demande de répondre à quelques questions afin d’obtenir une sélection en parfait accord avec la séance de sport que vous commencez. Dans un premier temps vous devez indiquer combien de temps vous comptez faire durer l’effort, ensuite si vous préférez écouter de la musique, des podcasts, ou les deux. Une fois que vous avez fait ces premiers choix, le questionnaire n’est pas encore terminé, vous devez en dire davantage sur le type de séance que vous vous apprêtez à commencer, mais aussi s’il s’agit d’une séance solo, en duo, en groupe, avec votre animal, etc. Afin d’affiner encore plus la playlist, vous devez également indiquer l’état d’esprit dans lequel vous êtes, plutôt zen, ou au contraire motivé à bouger.

Une playlist pour chaque type d’entraînement

Finalement, il ne vous reste plus qu’à choisir vous goûts musicaux, votre type de podcasts, puis de nommer votre playlist et éventuellement ajouter une vignette. Une fois que Soundtrack Your Workout est en route, vous pouvez commencer l’entraînement. Évidemment, vous pouvez créer ce type de playlist pour plein d’activités sportives. À l’avenir, j’ose espérer que Spotify proposera ce type de service dans d’autres situations. Il serait intéressant de pouvoir paramétrer une playlist de la sorte pour des sessions de travail, ou encore pour des trajets en voiture, en transports en commun, et dans bien d’autres contextes.

Soundtrack Your Workout est né d’un constat tout simple, au cours des deux derniers mois plus d’un million de playlists axées sur l’entraînement ont été créés. Grâce à cette nouveauté, vous n’avez plus à mettre à jour votre playlist puisqu’elle le fera automatiquement.