Spotify recrute un journaliste et une spécialiste des médias pour booster sa production de podcasts d’information

Après huit ans passés à CBS, David Rhodes a adressé un mail aux journalistes de la chaîne pour expliquer son départ « C’est le bon moment pour moi d’opérer un changement ». Il ne croyait pas si bien dire. L’ancien président effectue en effet un virage dans sa carrière de journaliste en rejoignant le géant du streaming musical Spotify. Rhodes n’arrive d’ailleurs pas seul puisqu’il est rejoint par Amy Hudson, une ancienne responsable de Facebook qui prendra en charge les podcasts consacrés au sport.

Podcasts haut de gamme et podcasts amateurs tous bienvenus sur Spotify

Le recrutement de ces deux valeurs sûres du monde des médias américain ne doit vraiment rien au hasard. Spotify mise en effet sur eux pour l’aider à constituer un ensemble cohérent de programmes de podcasts originaux d’information. Passé par Fox News, David Rhodes a ensuite rejoint CBS News en 2011 en tant que président. Il est donc habitué à gérer des équipes et à concevoir des grilles de programme. De son côté, Amy Hudson était en charge chez Facebook des partenariats avec les médias nord-américains dans le cadre de la diffusion de programmes sportifs sur le réseau social. Son affection aux podcastings sportifs est donc tout à fait justifiée.

On voit donc se dessiner la stratégie de Spotify. Après être devenue leader sur le marché du streaming musical, l’entreprise a depuis un moment déjà pris le virage de l’audio au sens large et fait le pari des podcasts. Le recrutement du couple Barack et Michelle Obama en juin dernier suit cette logique, tout comme le rachat de Gimlet Media, un des plus importants producteurs de podcasts aux États-Unis.

Outre ces professionnels, Spotify a également décidé par le passé de s’ouvrir plus largement aux créateurs avec le lancement de « Spotify for Podcasters ». L’entreprise fournit ainsi à ses utilisateurs des rapports d’audience détaillées, soit un moyen supplémentaire d’améliorer ses contenus. C’est aussi la promesse offerte à tous d’accéder aux plus de 232 millions d’auditeurs de l’application.