Après Netflix, les Obama débarquent sur Spotify

Barack et Michelle Obama sont un couple « bankable ». L’ancien président américain et son épouse attirent encore les regards peu importe où ils se rendent. Les géants des nouvelles technologies l’ont bien compris et cherchent à capitaliser sur le sujet. Il y a un an, c’est Netflix qui signait avec eux pour des contenus originaux. Spotify se joint à la danse avec un accord exclusif pour un podcast.

Spotify aime Barack Obama

Pour ceux qui en doutaient encore, le podcast est la nouvelle « hype » de l’audio. De nombreux acteurs se lancent en France et à l’étranger. Spotify ne fait pas exception et va donc s’associer avec High Ground, l’entreprise de production des Obama pour produire du contenu exclusif. Eux-mêmes participeront à certains programmes pour la plateforme.

L’idée semble être de produire plusieurs podcasts, et surtout de donner la parole à des personnes ignorées. C’est ce que Michelle Obama a expliqué dans un communiqué.

Nous sommes ravis d’avoir l’occasion d’amplifier des voix trop souvent ignorées ou réduites au silence, et grâce à Spotify, nous pouvons partager ces histoires avec le monde entier.

Spotify a récemment acheté Gimlet Media, un producteur très important de podcasts et tente aussi un système de playlists de podcasts recommandés. Les Clinton ont aussi fait un podcast au mois de mai… « Why Am I Telling You This? ». Qu’attendent donc François Hollande et Nicolas Sarkozy ?

A noter que le « crush » de Spotify pour Barack Obama n’est pas récent. Avant même qu’il ne quitte la Maison-Blanche, l’ancien président américain avait reçu une offre d’emploi de la plateforme qui voulait l’embaucher comme… président des playlists. Le rôle était alors surtout symbolique puisqu’il devait « faire preuve d’un leadership de classe mondiale avec les éditeurs de playlists et les collaborateurs ».