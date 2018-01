Spotify revendique désormais 70 millions d’abonnés payants

Alors qu’il préparerait son entrée en bourse, le géant du streaming se félicite sur Twitter d’avoir atteint les 70 millions d’utilisateurs pour son offre payante.

Spotify, leader mondial du streaming musical, compte désormais 70 millions d’utilisateurs pour son offre payante. L’annonce a été faite sur le compte Twitter de l’entreprise et cela signifie qu’en seulement quelques mois, la société a pu ajouter une dizaine de millions d’abonnés payants. Au mois de juillet 2017, Spotify en comptait 60 millions.

Hello 70 million subscribers 👏 — Spotify (@Spotify) January 4, 2018

Cette information suggère que face à la concurrence d’Apple, qui a 30 millions d’abonnés, Spotify est en mesure de garder une croissance régulière et de conserver sa première place.

De plus, le chiffre communiqué par le géant du streaming ne tient pas compte des utilisateurs de l’offre gratuite (financée par de la publicité). En juin, le nombre total d’utilisateurs de Spotify (offre gratuite et payante combinées) était de 140 millions. Mais il semblerait qu’aujourd’hui, ce soit le nombre d’abonnés payants qui soit le plus important pour la société.

Une entrée en bourse imminente ?

Le franchissement des 70 millions d’abonnés payants est annoncé alors que Spotify préparerait son entrée en bourse.

En effet, selon Axios, qui cite des sources proches du dossier, la société aurait secrètement déposé son dossier pour une entrée cette entrée en bourse auprès du régulateur américain, au mois de décembre.

Son IPO est suivie de près car Spotify n’envisagerait pas de faire une entrée en bourse classique. La société envisagerait une cotation directe. Selon les explications de Business Insider, elle est « préférée par les entreprises qui n’ont pas gros besoins en liquidités, mais qui souhaitent que leurs employés, fondateurs et autres actionnaires commencent à vendre leurs parts ».