Spotify s’offre la famille royale pour une série de podcasts exclusifs

Spotify, le géant du streaming audio garde un objectif en tête : devenir la référence ultime en termes de podcasts. Pour ce faire, la stratégie de Spotify est assez simple, la plateforme est en quête perpétuelle de contenus exclusifs. Hier matin, la société basée à Stockholm a annoncé la signature d’un contrat exclusif avec Archewell Audio une toute nouvelle société de production spécialisée dans le format podcast. Jusque là, rien de très surprenant, Spotify a l’habitude de signer ce genre de contrats ou de racheter des sociétés pour arriver à son objectif ultime.

Qui se cache derrière Archewell Audio ?

Ce qui est important, c’est de savoir ce qui se cache derrière ce nom : Archewell Audio. On ne va pas faire durer le suspens plus longtemps, c’est tout simplement le duc et la duchesse de Sussex, en la personne de Harry et Meghan Markel, qui ont fondé cette jeune société. Pour le moment impossible de connaître les détails financiers de ce contrat d’exclusivité, toutefois, en connaissant le profil de ces deux célébrités, Spotify a dû investir une énorme somme d’argent pour obtenir les droits des contenus produits par Archewell Audio.

Spotify et Archewell Audio ont annoncé que la première série de podcasts arrivera au cours de l’année 2021, sans donner de date exacte. Cependant, Archewell Audio en collaboration avec Gimlet (autre propriété de Spotify) va présenter un épisode spécial animé par Harry et Meghan Markel à l’occasion des vacances de Noël. Ce fameux épisode ne devrait donc plus tarder, nous sommes qu’à 8 jours de Noël et les vacances commence dans quelques jours, voir quelques heures pour certains.

Au cours des deux dernières années, Spotify a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars pour parvenir à créer l’un des catalogues de podcasts les plus garnis du web. Rien qu’au cours du mois dernier, Spotify a officialisé le rachat de Megaphone pour 235 millions de dollars.