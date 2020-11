Spotify : bientôt un abonnement payant pour les podcasts ?

Les podcasts ont le vent en poupe. Selon Médiametrie (mars 2019), 9% des français écoutent et téléchargent des podcasts. Si les replays de radios (4 millions d’auditeurs) sont les plus plébiscités, le podcast est aussi là où on ne l’attend pas. 1,2 millions d’enfants de 5-7 ans s’endorment en écoutant Oli, un programme de petites histoires proposé par France Inter.

Ce marché qui commence à se structurer intéresse les géants du streaming audio. Forcément, le leader Spotify ne compte pas passer à côté. Le suédois intègre déjà ces contenus à son service, dont certains sont exclusifs à sa plateforme. Il s’est même lancé dans l’aventure du podcast vidéo, un nouveau concept très intéressant.

Pour l’heure les podcasts font partie intégrante des abonnements premium. Mais Spotify semble réfléchir à une nouvelle offre payante exclusive à ce type de contenus. C’est en tout cas ce que laisse à penser un sondage envoyé par le géant suédois à certains utilisateurs. De quoi rentabiliser ses récents investissements.

Sure looks like ⁦@Spotify⁩ is considering launching a premium podcast plan based on the survey I was prompted to fill out when I opened its app this morning… pic.twitter.com/6XjsWC79sn

— Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020