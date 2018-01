Spotify teste une application dédiée aux playlists

La nouvelle application de Spotify permet d’écouter des stations (et on ne peut pas choisir les morceaux).

Si Spotify est actuellement le leader du streaming musical, c’est en partie grâce à ses playlists (personnalisées). Et aujourd’hui, la plateforme lance le test d’une application Android entièrement dédiée à celles-ci.

Elle est baptisée Stations et pour le moment, elle n’est disponible qu’en Australie, où a lieu le test. L’application pourrait être comparée à Pandora ou à Radionomy, dans la mesure où l’utilisateur ne peut pas choisir les morceaux qu’il écoute, mais seulement les stations (ou playlists).

Avec son interface intuitive et très simplifiée par rapport à l’application Spotify, Stations propose une nouvelle manière d’écouter les titres du catalogue musical de la société. Et le tout est proposé gratuitement.

Mais pour le moment, le test semble très limité. En effet, Stations n’a même pas encore dépassé les 100 téléchargements, d’après les données du Google Play Store.

Une autre manière d’écouter de la musique

« Lorsque vous avez accès à toute la musique du monde, trouver la bonne chose à jouer peut-être un défi. Avec les stations, vous pouvez écouter immédiatement et changer de station est simple et transparent – aucune recherche ou saisie n’est nécessaire. En l’écoutant, il apprend ce que vous aimez et crée des stations personnalisées que vous aimerez », lit-on dans la description de l’application.

Ainsi, malgré la simplicité de l’application, Stations exploite également les avancées de Spotify en termes de prédiction de goûts musicaux et de personnalisation des playlists. Sur son produit-phare, Spotify propose déjà des playlists personnalisées grâce à l’intelligence artificielle comme les découvertes de la semaine, qui s’adaptent aux préférences de l’utilisateur.

