Aujourd’hui, Spotify est le numéro un de la musique en streaming. Et la prochaine étape du développement de l’entreprise, c’est les podcasts. Celle-ci a déjà investi des centaines de millions de dollars en acquisitions pour les podcasts et d’après les estimations de Daniel Ek, le patron de Spotify, sur le long terme, 20 % du contenu consommé sur la plateforme ne sera plus de la musique. L’objectif de l’entreprise est de devenir le Netflix des formats audio, mais plus seulement de la musique.

Mais il y a encore quelques années, l’obsession de Spotify n’aurait pas été les podcasts, mais la vidéo. Du moins, c’est ce que révèle le livre “Spotify Inifrån” (“Spotify Untold”) par Sven Carlsson et Jonas Leijonhufvud, deux journalistes suédois.

Il y a quelques jours, le magazine Variety a pu publier un extrait (traduit en anglais) du chapitre 12 de ce livre, intitulé « Spotify TV », qui évoque les ambitions présumées que Spotify aurait eues dans la vidéo.

En substance, entre 2011 et 2015, un groupe d’ingénieurs de l’entreprise aurait travaillé sur comment attirer les internautes qui vont sur Spotify pour de la musique vers les formats vidéo. L’extrait révèle par exemple que Spotify aurait même développé son propre format de flux vidéo, Spotify Video ou .spv, avant de finalement travailler sur le format HLS car il s’agissait du seul format supporté sur les appareils mobiles d’Apple.

On y apprend également que Spotify aurait même voulu lancer un appareil de streaming à brancher aux télévisions, et aurait déjà approché des fournisseurs potentiels en Chine.

D’après les auteurs de Spotify Untold, la stratégie de Daniel Ek n’aurait cependant pas été d’affronter Netflix de front. « Il ne cherche pas à concurrencer directement Netflix – dont le catalogue se compose principalement de vieux films et de saisons précédentes de diverses séries télévisées – mais plutôt à entrer dans le même espace que Hulu. Les téléspectateurs de Spotify recevront des informations en direct sur le sport et les nouvelles, les saisons d’émissions de télévision populaires et une sélection de films », écrivent les auteurs. Pour se démarquer, Spotify aurait également envisagé de miser sur ses algorithmes de personnalisation.

Des rumeurs sur des projets d’acquisition

Le livre Spotify Untold révèle de nombreuses informations jusqu’à maintenant secrètes concernant l’épopée de Spotify. Et parmi ces informations, des acquisitions qui auraient pu avoir lieu.

D’après les auteurs, le géant suédois aurait déjà envisagé de faire l’acquisition de deux concurrents : Tidal et Soundcloud.

Mais l’entreprise aurait également pu être avalée par d’autres géants. En effet, Microsoft, Spotify et Tencent auraient déjà fait des offres pour faire l’acquisition de Spotify.

Bien évidemment, comme la plupart des informations révélées par ce livre n’ont pas été confirmées par Spotify, celles-ci sont néanmoins à prendre avec les pincettes d’usage.