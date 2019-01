Spotify va bientôt vous laisser bloquer des artistes

Spotify mise sur une fonction « sociale »

Si vous écoutez seulement votre musique à travers des playlists faites maison, alors vous n’avez sans doute jamais eu la mauvaise surprise de devoir écouter un artiste qui ne vous plaît pas du tout ou même que vous détestez.

Cependant, la plateforme de streaming musicale est aussi idéale pour découvrir des chansons ou des artistes. Avec les risques que cela comprend, Spotify est en train de tester une nouvelle fonctionnalité sur son application iOS. Concrètement, il est possible de bloquer un un artiste, ce qui correspond concrètement à le mettre en sourdine. Aucune des chansons de l’artiste ne sera jouée quand elle est chargée depuis une playlist, depuis les charts ou même une station radio Spotify. Vous pouvez uxs choix bloquer un artiste complet ou bien par chanson.

La réaction aux pressions du public ?

En 2017, Spotify avait déjà été confronté à la possibilité d’activer cette fonctionnalité mais avait décidé de s’en passer après de longs débats. Une décision contraire vient donc d’être prise par l’entreprise.

Pourquoi ? Sans doute à cause de la polémique sur le chanteur R. Kelly. Il se trouve à l’heure actuelle au cœur d’une polémique sur des accusations de violences sexuelles et d’abus. Un hashtag, #MuteRKelly a commencé à inverser la tendance et le chanteur a perdu son contrat. Jusque-là, le chanteur avait simplement été retiré des playlists maison de Spotify, mais c’était bien là sa seule action.

Si l’activation de cette fonctionnalité ressemble à une réaction de Spotify, c’est aussi une façon de se dédouaner. Si le service musical ne veut pas être accusé de censure, il laisse la responsabilité finale à ses utilisateurs. Mais l’avantage, c’est que désormais tout le monde pourra en profiter.

