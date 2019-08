Spotify prépare une mauvaise surprise à ses abonnés

Selon des chiffres que nous vous communiquions récemment, Spotify compte 200 millions d’abonnés dont environ 100 millions payants. Des chiffres qui consacrent sa domination par rapport à Apple Music ou encore Amazon Music. Fort de ce « matelas », l’entreprise semble désormais réfléchir sérieusement à une augmentation de ses tarifs qui va désormais être testée dans les prochaines semaines.

Hausse de 13% pour Spotify

A l’heure actuelle, Spotify propose plusieurs formules pour ses abonnés. Il est bien entendu possible d’écouter gratuitement mais avec une qualité de son dégradée et des coupures publicitaires. Les étudiants se voient aussi proposer un abonnement à 4,99 euros par mois. Pour ceux qui sont prêts à payer, il est possible de payer un abonnement standard à 9,99 euros par mois. Puis, pour ceux qui sont intéressés par un abonnement de famille, le tarif grimpe à 14,99 euros par mois qui permet d’utiliser jusqu’à six profils sur un même compte.

C’est justement ce dernier tarif qui est remis en cause par Spotify. L’entreprise va en effet augmenter son tarif de 13% sur le marché de l’Europe du Nord, avant de potentiellement le déployer dans le reste du monde. Si cette zone est choisie, c’est parce que l’entreprise fondée à Stockholm possède une très importante base de fans et d’abonnés dans la zone.

Les tarifs avaient déjà subi une augmentation de 10% en Norvège l’an dernier. Un tarif qui s’appliquait uniquement aux nouveaux utilisateurs. On ignore si c’est le cas de cette nouvelle augmentation, mais on aurait plutôt tendance à y voir une volonté de mettre tout le monde au même niveau dans la région.

A noter que d’autres régions du monde, des versions lights sont aussi disponibles, notamment en Amérique du Sud, en Asie ou dans le Moyen-Orient. Reste désormais à voir quel sera l’impact de ces nouveaux tarifs sur les abonnements.