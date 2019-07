Spotify doit-il s’inquiéter de son rival Amazon Music ?

Dans les affaires, Jeff Bezos est un homme heureux. L’emblématique fondateur d’Amazon voit aujourd’hui bien plus loin que sa plateforme marchande, et les divers services qu’il a lancé autour de sa marque se portent à merveille. Entre l’hébergement dans le cloud AWS ou son service de streaming musical Amazon Music, le géant américain enchaine les succès.

32 millions de clients sur Amazon Music

Un rapport publié par le Financial Times et relayé par nos confrères des Échos met en lumière la croissance tonitruante de la plateforme de streaming musical. Si elle a été lancée sous la marque Amazon MP3 en 2007, il aura fallu attendre les dernières années pour voir Amazon développer un sérieux rival à Apple Music et Spotify baptisé « Amazon Music Unlimited ». Cette plateforme, qui est également disponible sous forme d’une application mobile, donne accès à un catalogue de 50 millions de titres.

Certes, Amazon Music ne compterait « que » 32 millions d’utilisateurs – loin des 200 millions d’abonnés (dont 100 millions payants) d’un Spotify ou les 50 millions d’un Apple Music. Cela n’empêcherait pas le géant du e-commerce d’enregistrer une croissance qui devrait sérieusement inquiéter la concurrence : entre avril 2018 et avril 2019, le Financial Times croit savoir que le service Amazon Music Unlimited aurait enregistré une croissance de 70% du nombre de ses abonnés. Il s’agit là d’un rythme bien supérieur à celui de son concurrent Spotify, qui se serait contenté de 25% de croissance sur la période.

Prime Music, un levier d’acquisition efficace

Spotify a mis en place une offre gratuite qui est aujourd’hui son moteur dans l’acquisition de clients payants. Amazon s’y prend légèrement différemment puisqu’il s’appuie sur une offre limitée gratuite auprès de ses 100 millions clients Prime pour les inciter à souscrire à l’offre payante Amazon Music Unlimited (9,99 par mois). En ce moment, il leur offre par exemple 4 mois d’accès à Amazon Music Unlimited pour seulement 0,99€ par mois. Les clients classiques peuvent quant à eux bénéficier de 30 jours d’essai gratuits. A cela, le géant du e-commerce miserait aussi sur son assistant vocal Alexa pour convertir de nouveaux clients.

D’un point de vue économique, les analystes affirment que l’importance du groupe Amazon dans le secteur du streaming musical est amplement sous-estimé. Mark Mulligan, un analyste chez Midia Research interrogé par le Financial Times explique de manière très lucide : « les gens ne lui accordent pas beaucoup d’attention alors qu’il marche très bien ». Amazon ne semble toutefois pas s’inquiéter de la situation, et il ne communique volontairement pas sur les performances de cette activité.

