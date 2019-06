Spotify veut vous permettre d’écouter de la musique avec vos amis

Une session d’écoute commune

Spotify travaillerait actuellement sur une nouvelle fonctionnalité qui serait l’équivalent numérique du partage d’écouteurs avec un ami pour pouvoir écouter de la musique ensemble. Un retour aux années lycée où l’on disposait d’un lecteur mp3 pour deux seulement !

Les fonctionnalités sociales ne manquent pas sur Spotify et il est déjà possible de faire savoir à ses amis le morceau qu’on est en train d’écouter. Il est également possible de s’abonner à une playlist d’un ami. Jane Manchun Wong, spécialisée dans la recherche dédiée aux applications mobiles, a récemment découvert que Spotify testait une fonctionnalité de partage de morceau en temps réel. En d’autres termes, cela signifie qu’on pourra bientôt avoir une session d’écoute commune avec nos amis.

Une fonctionnalité en phase d’étude

Pour le moment, cette fonctionnalité dite « d’écoute sociale » testée par Spotify est une simple liste de morceaux en commun qui indique le nombre d’amis qui écoutent actuellement la playlist. Chaque personne invitée à rejoindre la liste pourra ajouter des chansons pour que tous les membres puissent les écouter. Cette option devrait être améliorée et pourrait permettre à tout le monde de partager une session d’écoute en direct. Pour rejoindre la session d’écoute, il faudrait être en possession d’un lien ou scanner un code.

Interrogé sur cette fonctionnalité, un porte-parole de Spotify a déclaré à TechCrunch : « Nous testons en permanence de nouveaux produits et expériences, mais nous n’avons aucune autre information à partager pour le moment. »

Bien que Spotify offre déjà des listes de lecture que des amis peuvent compléter de manière collaborative, il n’est pour l’instant pas possible de partager un morceau en direct, chose qui serait réalisable avec cette nouvelle fonctionnalité.

L’écoute commune permettrait ainsi à Spotify de se démarquer un peu de la concurrence à l’heure où l’entreprise suédoise aperçoit nettement Apple Music dans son rétroviseur mais aussi d’offrir de nouvelles possibilités de publicité pour les entreprises.