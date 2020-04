Spotify : vous pouvez enfin cacher ces (mauvais) morceaux de vos Playlists fétiches

Spotify permet enfin de cacher certains morceaux d’une Playlist

Après avoir lancé Spotify Kids il y a quelques jours (y compris en France), Spotify annonce d’ores et déjà une nouvelle fonctionnalité. En effet, la plateforme de streaming offre une nouvelle possibilité à ses abonnés Premium, qui vont enfin pouvoir remodeler une Playlist.

Pour de nombreux utilisateurs, la manière la plus simple d’utiliser Spotify est de lancer une Playlist déjà créée, permettant par exemple d’apprécier une sélection des meilleurs titres de son artiste favori, ou bien d’écouter des musiques de type relaxantes, rock ou encore taillées pour le sport ou pour la détente. Toutefois, il arrive que certains titres peu appréciés par l’auditeur se soient glissés dans la-dite Playlist…

Pour des Playlists plus personnalisées

Ainsi, la nouvelle fonction proposée par Spotify à ses abonnés Premium permet de cacher un ou plusieurs morceaux d’une Playlist. De cette manière, l’utilisateur peut remodeler à sa guise une Playlist pré-établie, et ne plus écouter ce titre mal aimé ou qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Le morceau en question ne sera ainsi plus jamais lancé par la Playlist, à moins bien sûr que l’utilisateur ne décide de réactiver ce dernier.

Evidemment, il ne s’agit pas là d’une fonction « révolutionnaire » pour Spotify, mais cela permet d’ajouter malgré tout un petit « plus » à son offre Premium. Le but de Spotify est évidemment de convertir un maximum d’abonnés gratuits à son offre Premium, et ce sont une multitude de petites fonctionnalités qui permettent, à terme, de convaincre les utilisateurs de passer à la caisse.

Rappelons que Spotify règne en maître sur le marché de la musique en streaming, puisque le géant suédois de la musique compte pas moins de 124 millions d’abonnés (payants). Cette nouvelle fonction qui permet de cacher les morceaux d’une Playlist est actuellement en déploiement sur iOS comme sur Android, et peut donc ne pas être disponible (pour le moment) sur votre smartphone.