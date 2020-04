Spotify Kids est disponible en France ! Mais c’est quoi au juste…?

Spotify Kids est disponible en France !

En février dernier, Spotify présentait sa toute nouvelle application, destinée aux plus jeunes : Spotify Kids. Ainsi, après YouTube ou encore Facebook, la plateforme musicale cédait à son tour à l’appel des plus jeunes, avec une application dédiée aux moins de 12 ans.

Une application Spotify Kids indépendante, et totalement gratuite au téléchargement, mais qui fonctionne uniquement avec un abonnement de type Premium Famille, facturé 14,99 euros/mois. En effet, en l’état, Spotify Kids est inutilisable et nécessite d’être reliée à un compte Spotify Famille. Dès lors, il suffira de rentrer le prénom, la date de naissance de l’enfant et d’opter pour un avatar. L’application se charge alors de proposer du contenu personnalisé en fonction des données recueillies. Des données qui sont « complètement chiffrées » rassure Spotify.

Et ce n’est que pour les enfants !

« Nous travaillons constamment sur les moyens de rendre l’expérience des enfants encore meilleure, et nous avons eu l’occasion de prendre en considération les idées et les commentaires des parents qui ont déjà utilisé l’application avec leurs enfants » explique Spotify. L’application est en effet disponible depuis quelques semaines dans divers pays comme l’Australie, la Suède, le Brésil ou encore l’Argentine.

Spotify Kids propose ainsi plus de 125 playlists, et plus de 8000 contenus (sur la version US), avec des chansons bien sûr, mais aussi des histoires, des comptines, des livres audio… Malgré son côté Kids, l’application propose évidemment des options propres aux parents, qui peuvent contrôler ce qui sera écouté (ou pas) par leurs enfants. Spotify précise que la moitié des contenus proposés par Spotify Kids est basée sur ce qui est populaire dans le pays de l’utilisateur.

