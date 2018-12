Sur Spotify, j’ai écouté 30 506 minutes de musique cette année, et vous ?

Voilà plusieurs années que Spotify partage des informations quant aux morceaux, aux albums ou aux artistes les plus écoutés sur sa plateforme. Il y a quelques jours, le service partageait une liste des titres les plus écoutés, Drake étant largement en tête du côté des artistes masculins, accompagné par la chanteuse Ariana Grande, sur la première marche du podium féminin. Cette fois-ci, c’est une rétrospective personnalisée baptisée « 2018 Wrapped » que propose Spotify aux utilisateurs de la plateforme.

Votre top titres sur Spotify… Et deux playlists personnalisées

Pour y accéder, il faut se rendre sur l’URL https://spotifywrapped.com/fr/ et s’identifier sur le service. Une fois cela fait, Spotify propose plusieurs informations vous résumant votre année musicale, allant du nombre de minutes passées à écouter de la musique sur la plateforme, 30 506 pour mois, au titre le plus classique que vous avez le plus écouté cette année.

Au milieu de ce « 2018 Wrapped », Spotify vous propose d’accéder à une playlist titrée « Votre Top titres 2018 ». Dans celle-ci, vous retrouverez un total de 100 morceaux que vous avez le plus écoutés au cours de l’année. Mais ce n’est pas tout, Spotify propose également une playlist baptisée « Votre face cachée », qui se compose d’une cinquantaine de titres. Si la première se compose des titres qui vous ont particulièrement plu, la seconde se charge de vous proposer des morceaux musicaux et des artistes susceptibles de vous plaire. En somme, vous avez accès à une playlist totalement personnalisée. Spotify n’hésite pas à préciser « Élargissez vos horizons en 2019. Nous vous avons préparé une playlist composée de genres et d’artistes qui sortent de vos habitudes – ça devrait vous plaire ».

Dans l’application, les deux playlists sont accessibles via la catégorie « Conçu spécialement pour vous ».