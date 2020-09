Les Chromebooks connaissent actuellement un véritable succès. Il faut dire que Google ne néglige pas les efforts pour proposer des ordinateurs peu chers et de grande qualité. Si vous avez déjà opté pour l’un de ces ordinateurs, vous savez très certainement comment ça se passe. Lorsque vous configurez un Chromebook lors de son premier démarrage, une liste d’applications s’installe par défaut afin de vous simplifier la tâche pour vous mettre rapidement au travail.

De plus en plus, Google pense aux divertissements. C’est pourquoi Stadia sera bientôt installée par défaut sur les Chromebooks. Google Stadia va très prochainement fêter son premier anniversaire, il ne serait pas surprenant que l’annonce ait lieu à ce moment-là. Par ailleurs, si vous achetez un Chromebook pour la rentrée, vous bénéficiez de 3 mois offerts Stadia Pro. Vous ne connaissez pas Stadia ? Il s’agit de la plateforme cloud gaming développée par Google. Elle permet de jouer à des jeux de qualité AAA sur n’importe quel support, et donc très bientôt sur le plus abordable des Chromebooks.

Des progrès appréciables.

Si l’on en croit les premières fuites d’informations, Stadia apparaîtra sur la première page du tiroir d’applications de Chrome OS, à côté de Google Duo. Évidemment, si vous avez déjà configuré votre Chrombook, vous n’êtes pas concerné par cette information.

En l’espace d’un an, Stadia a fait quelques progrès. Désormais, il semblerait qu’il soit possible de jouer avec une connexion 4G ou 5G sur les smartphones Android. Il en faudra bien plus pour conquérir le coeur des puristes et venir concurrencer les consoles et PC. Il est important de préciser que de la concurrence rude s’annonce du côté de Microsoft qui vient d’annoncer le prix de ses prochaines Xbox, dont l’une d’entre elles à moins de 300 euros. La Xbox Series X sera également abordable puisqu’elle se situe en dessous de la barre des 500 euros.