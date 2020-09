Il sera possible d’augmenter le stockage des Xbox Series X et Series S. Mais ça pourrait coûter très cher

C’est officiel, depuis hier, après plus de deux ans d’attente, nous connaissons enfin le nom, le design, les caractéristiques, mais aussi, et surtout, le prix, la date de sortie et la date de lancement des précommandes des deux consoles next-gen de Microsoft : La Xbox Series X et la Xbox Series S.

Les deux consoles sont attendues pour le 10 novembre 2020 au prix de 499,99€ (pour la Series X) et de 299,99€ (pour la Series S). Les deux consoles embarqueront un disque dur SSD qui permettra d’augmenter considérablement la vitesse des consoles et réduire les différents temps de chargements dans les jeux.

Du côté de la Xbox Series X, la console « premium » de Microsoft proposera un disque dur de 1To. De son côté, la Xbox Series S, la console « All-Digital » de Microsoft qui va pleinement mettre en avant le XCloud et le Game Pass, cette dernière possédera un disque dur de seulement 512Go. Une capacité de stockage très faible pour une console All-Digital quand on voit que la plupart des jeux actuels font entre 50Go et 100Go, et que les jeux next-gen pourraient être encore plus conséquents. Fort heureusement, il sera possible d’étendre les capacités de stockage des consoles… Mais cela va avoir un prix !

La puissance, la rapidité… Et le prix du SSD

C’est donc par l’intermédiaire du compte Twitter de IdleSloth que nous découvrons une photo (qui est encore une fois un leak), du fameux « Xbox Series X Seagate 1TB SSD ». Il s’agit d’un second disque dur qu’il est possible d’installer sur sa console pour étendre sa capacité de stockage. Il y a de grandes chances pour que ce soit également compatible sur Xbox Series S. Et le prix affiché est assez salé.

(Leaked) Xbox Series X Seagate 1TB SSD Expansion Priced at $219.99 👀 pic.twitter.com/wWTPcUeRMi — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) September 9, 2020

En admettant que cette photo soit vraie et qu’il ne s’agit pas d’un fake, l’extension de stockage coûtera donc 219,99$ (donc sans doute 220€) sur Xbox Series X et Xbox Series S. Un prix qui semble crédible étant donné qu’un disque dur SSD est forcément bien plus cher qu’un disque dur basique sur PS4 ou Xbox One.

Quoi qu’il en soit, si ce prix est vrai, cela va rendre la Xbox Series S bien moins alléchante puisque la console reviendra à 519,98€. Soit plus cher que la Xbox Series X. La console sera donc très intéressante pour les joueurs ayant une excellente connexion pour pouvoir jongler sur 5-6 jeux différents.

Du côté de la PS5 et de la PS5 Digital Edition (qui proposeront toutes les deux un disque dur de 1To), ce sera sans aucun doute la même chose. Il y a même de grandes chances pour que cela soit encore plus cher étant donné que le SSD de la PS5 sera un disque dur spécial et unique (qui ne sera pas disponible à la vente pour d’autres produits pendant quelques mois). La PS5 aura la chance d’avoir en exclusivité temporaire le plus rapide et performant des SSD du marché. Mais forcément, là encore, cela aura un prix pour ceux qui voudront le changer.