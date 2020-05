Star Wars : comment George Lucas a modifié l’Empire contre attaque alors que le film était projeté dans les cinémas

Cette semaine, le film l’Empire contre-attaque a fêté son quarantième anniversaire. Le 21 mai 1980, le film, souvent considéré comme le meilleur de la saga Star Wars sortait dans les salles. Mais, les spectateurs qui se sont rués dans les salles les premiers jours n’ont pas découvert le même film que les autres. Explications.

Un film Star Wars en post-post production

Très concrètement, c’est George Lucas, le créateur de la saga qui passe un coup de film à Tom Smith, le directeur général d’Industrial Light & Magic. La raison ?

Nous avons besoin de plus de plans pour l’Empire contre-attaque.

L’explication de George Lucas est bien sûr surprenante alors que le film est déjà sorti dans les salles. Oui mais voilà. « Il n’est pas dans toutes les salles », explique le réalisateur. Selon lui, a fin ne serait pas claire et les spectateurs auraient du mal à visualiser vraiment où en sont les choses. L’objectif est notamment de permettre à tout le monde de comprendre que Leia et Luke sont dans un endroit alors que Lando et Chewbacca sont dans un autre. Le montage original incite à penser que tout le monde se trouve à bord du Faucon Millenium.

George Lucas réunit donc une petite équipe pour imaginer les nouveaux plans. Aucun acteur ne sera impliqué dans des images qui misent avant tout sur des maquettes. Des modifications ont toutefois été nécessaires sur la musique et quelques dialogues. Irwin Kishner qui a réalisé le film l’Empire contre-attaque n’a même pas eu son mot à dire sur cette affaire.

Si l’histoire peut sembler plutôt folle, elle permet d’illustrer que la saga Star Wars n’a sans doute pas encore livré tous ses secrets. Par ailleurs, on se demande aussi si la version originale est visible quelque part. On aimerait bien la découvrir…