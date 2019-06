Star Wars : si Solo a échoué, « c’est à cause des internautes »

En mai 2018, Disney sortait le deuxième spin-off de la saga Star Wars. Après un très bon Rogue One en décembre 2016, le second spin-off n’a pas connu le même succès. Ce second spin-off, c’est bien entendu Solo : A Star Wars Story, un film centré sur les débuts du contrebandier le plus célèbre de la galaxie. Malheureusement, tout le monde n’est pas Han Solo ! Et le bad-buzz autour du film fut assez violent. Ainsi, selon Ron Howard, l’échec du film est la faute des internautes.

Solo A Star Wars Story – Un film mort avant sa sortie

« J’aurais aimé remplir nos objectifs aux box-office. C’est décevant. Pourquoi le film n’a pas marché ? Peut-être que cela est dû à la date de sortie, au ton nostalgique du film ou aux réactions négatives du précédent volet… et les trolls sur internet Cela s’est notamment vu dans les algorithmes de sites tels que Metacritic et Rotten Tomatoes. Il y avait une incohérence entre le nombre de « Veut voir ce film » et la moyenne des scores internautes. Il y avait beaucoup de 0 et de 1, mais je ne l’ai pas pris personnellement. »

Ron Howard au magazine Happy Sad Confused.

Il faut dire que le film Solo partait avec plusieurs désavantages. Dans un premier temps, Han Solo est l’un des personnages les plus appréciés de la licence Star Wars, et c’est bien entendu Harrison Ford qui en est l’unique interprète. Ensuite, Solo : A Star Wars Story est sorti seulement 5 mois après le précédent Star Wars (Les Derniers Jedi) et, en plus de cela, le film avait beaucoup divisé les fans. Tous les éléments rassemblés les uns aux autres peuvent donc expliquer cet échec.

La fin des spin-off Star Wars

Entre le joli succès de Rogue One en 2016 et l’échec de Solo en 2018, Lucasfilm a fait son choix. Il n’y aura plus de spin-off comme l’explique Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm.