Star Wars : un Stormtrooper interactif (et intelligent) signé UBTECH

UBTECH dévoile son robot Star Wars Stormtrooper, doté de fonctionnalités de commande vocale, de reconnaissance faciale, de surveillance, et de réalité augmentée.

Un (nouveau) robot Stormtrooper interactif pour les fans de Star Wars !

Le fan de Star Wars est plutôt gâté depuis quelques années maintenant. En plus des nouveaux longs-métrages, ce dernier peut également profiter de quelques déclinaisons vidéoludiques très réussies (dont le très attendu Star Wars Battlefront 2 bientôt), mais aussi de nombreux produits dérivés. Ces derniers mois, on a notamment découvert quelques robots, particulièrement prisés des férus de high-tech, comme l’indispensable Sphero BB-8 Droid Trainer pour ne citer que lui.

Aujourd’hui, c’est UBTECH Robotics qui dévoile son tout nouveau robot, baptisé Star Wars Stormtrooper. Un robot qui dispose de fonctions de réalité augmentée, de commande vocale, de reconnaissance faciale, sans oublier une surveillance sentinelle. Evidemment, ce Stormtrooper fonctionne de concert avec une application mobile, disponible sous iOS comme sous Android.

Via la réalité augmentée, l’heureux possesseur de ce Star Wars Stormtrooper pourra protéger le Premier Ordre contre la Résistance, en donnant des ordres vocaux, et en lançant des attaques via l’interface de l’application qui permet une vue à la première comme à la troisième personne. Le robot est également en grade de reconnaître jusqu’à 3 visages pré-enregistrés, pour des interactions personnalisées. Enfin, la surveillance sentinelle permet par exemple d’ordonner à son Stormtrooper de patrouiller dans une zone pour détecter et répondre aux éventuels intrus. Evidemment, un capteur permet au robot d’éviter les éventuels obstacles qui se dresseront sur sa route.

« Nous sommes très heureux de lancer le robot Star Wars Stormtrooper de UBTECH » a déclaré James Chow, CEO de UBTECH. « Star Wars et UBTECH ont mis l’accent sur l’innovation et la technologie à destination des familles. Ensemble, nous offrons une expérience nouvelle et interactive pour les fans de Star Wars. » Une première vidéo de ce nouveau robot signé UBTECH est à découvrir ci-dessous.

Le robot Star Wars Stormtrooper signé UBTECH est commercialisé au prix de 349,99 euros, et peut d’ores et déjà être précommandé sur le site de la FNAC. La disponibilité de ce nouveau joujou Star Wars est calée au 1er novembre.