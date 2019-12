Star Wars : The Rise of Skywalker : Certaines des utilisations de la Force pourraient faire hurler les fans

Encore une dizaine de jours avant la sortie de l’épisode IX de Star Wars qui viendra clore la grande saga des Skywalker. Tous les fans se demandent bien quelle conclusion la production nous aura réservé. On a donc accueilli avec appréhension les propos de l’actrice Naomi Ackie qui interprète une guerrière dans ce nouvel opus. Elle a en effet récemment expliqué qu’il ne faut pas s’attendre à obtenir une réponse à toutes nos interrogations. Pire, le film pourrait même en susciter de nouvelles.

L’épisode VIII était déjà riche en nouveautés

C’est désormais au tour de J.J. Abrams de prévenir les fans. Il prévient dans une entretien à Vanity Fair qu’il faut s’attendre à de nouvelles manifestations de la Force et qu’elles ne vont clairement pas faire plaisir à tous les spectateurs.

Il était important pour nous de ne pas seulement refaire des choses que vous avez déjà vues, mais que nous ajoutions de nouveaux éléments – qui, nous le savons, vous rendre certains furieux et emballer les autres. Parmi ces choses, il ne s’agit pas seulement de nouvelles façons d’aborder des séquences traditionnelles et incontournables, qu’il s’agisse des courses-poursuites, des combats de sabre laser ou de ce qui vous branche. Nous voulions faire en sorte que ce film montre des aspects de la Force qui vont au-delà de ce que vous avez vu auparavant.

L’épisode précédent avait été assez riche en matière de nouvelles utilisations de la Force et on se souvient notamment de la connexion télépathique établie entre Rey et Kylo Ren. Luke a également développé un moyen de se téléporter sur la planète Crait et laissé Kylo Ren totalement sous le choc de cette mystification.

Il ne nous reste plus qu’à attendre le mercredi 18 décembre pour juger sur pièce les choix de J.J. Abrams et son équipe de production.