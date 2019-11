Star Wars : Voici pourquoi cette scène culte avec Han Solo a de nouveau été modifiée sur Disney +

La plateforme Disney+ est sortie cette semaine aux États-Unis en misant notamment sur sa série Star Wars The Mandalorian. Le service de streaming héberge également les sept premiers films de la saga, ce qui a valu à un fan une sacré surprise. Il visionnait l’épisode IV, lorsqu’il a réalisé qu’une scène désormais classique avait de nouveau été modifiée.

Lors de sa sortie en 1977, le film présentait une discussion très tendue entre Han Solo et Greedo, au terme de laquelle, Solo tirait le premier sur son rival. En 1997, un changement a été opéré et c’est cette fois Greedo qui tire le premier, Solo ne faisant que répliquer en état de légitime défense. De nombreuses critiques se sont alors fait entendre. Des spectateurs arguant que cela tendait à gommer le côté bad guy de Han Solo. En 2004, un nouveau montage est proposé. Cette fois-ci, les deux hommes tirent au même moment. Dans la nouvelle scène repérée par le fan, les choses se passent encore différemment.

Oh my god. This is not a joke. pic.twitter.com/RMkh7Blg7D

— Star Wars Visual Comparisons (@StarWarsVisComp) November 12, 2019