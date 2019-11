The Mandalorian sur Disney + : aux frontières de la force

D’ici seulement quelques jours, le monde de Star Wars va entrer dans une nouvelle dimension. Avec The Mandalorian, la première série live-action de la franchise créée par George Lucas, on part dans une dimension foncièrement différente. Le casting, pour cette série Disney+ est plutôt séduisant il faut le dire, avec Pedro Pascal (Game of Thrones) et Gina Carano (Fast and Furious, Piégée…). Mais les précédentes mauvaises surprises des adaptations Star Wars (coucou Han Solo) font craindre le pire. Si le projet Star Wars des créateurs de la série Game of Thrones a été annulé, il reste suffisamment de projet pour nous maintenir en attente mais aussi penser que The Mandalorian va donner le ton de la suite.

The Mandalorian, sans manichéisme

Les deux acteurs se sont donc confiés à AP Entertainment dans une interview relayée par CBR. L’occasion de faire une petite révélation qui devrait plaire aux fans. Les personnages de la série The Mandalorian éviteront ainsi le manichéisme, flirtant sans cesse avec le bien et le mal, remettant en cause les lignes de quelque chose qui a longtemps été figé dans le marbre de l’univers Star Wars.

Il n’y aura plus les Jedi d’un côté et les Siths de l’autre. The Mandalorian prend la position centrale.

Ils séparent si parfaitement le bien du mal dans le monde de Star Wars. Et dans celui-ci, c’est comme si nous étions beaucoup plus au centre. Nous avons passé ces frontières, et ces limites très, très linéaires, très spécifiques

explique l’acteur qui va incarner le chasseur de primes.

Nous pouvons être attirés vers n’importe quel côté, n’importe lequel d’entre nous. Même lorsque vous commencez le voyage avec The Mandalorian, vous ne savez pas de quel côté vous êtes

précise Gina Carano. Les journalistes qui ont déjà pu voir les 27 premières minutes ont tous signalé une approche foncièrement différente du reste de la saga. Affaire à suivre.