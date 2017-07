Stargate Origins va redonner un petit coup de neuf à l’univers Stargate à l’arrêt depuis plusieurs années. Une série hommage à découvrir sur le web à l’automne.

Direction le passé pour Stargate Origins

Quand il n’y en a plus, il y en a encore. L’univers Stargate ne semble pas avoir dit encore son dernier mot. Après plusieurs films et séries distinctes, la MGM remet une pièce dans la machine avec une série diffusée sur le web à l’automne : Stargate Origins.

Alors que les dernières tentatives allaient vers le futur, on revient ici dans le temps. Cette série composée de 10 épisodes s’intéressera à Catherine Langford jeune, la fille de celui qui a découvert la porte des étoiles, Paul Langford en 1920. Le personnage est déjà apparu dans l’univers joué par Elizabeth Hoffmann et Viveca Lindfor.

Un hommage aux fans et à une série mythique

L’univers est apparu pour la première fois sur les écrans avec le film Stargate SG-1 en 1994. C’est toutefois la série du même nom avec notamment Richard Dean Anderson (MacGyver) lancée en 1997 qui a véritablement popularisé le phénomène. Deux autres séries suivront ensuite, ainsi que deux films mais aussi une série animée, Stargate Infinity en 2002.

Au-delà des différents shows, la série a surtout marqué par l’engouement de ses fans que l’on oppose régulièrement du côté geek à ceux de Star Trek. Une fidélité reconnue et appréciée par les dirigeants de la MG. “Nous étions impatients de revisiter une nouvelle fois la franchise Stargate et de créer une histoire qui respecte le mythe fondateur et qui donne aux fans encore plus de mystère et d’aventure. Stargate Origins est un remerciement aux fans qui ont perpétué l’esprit de la franchise pendant 25 ans” a expliqué le responsable du digital et des nouveaux supports à la MGM, Kevin Conroy.

La date de diffusion exacte est encore inconnue mais on sait que ce sera à l’automne. La série sera diffusée sur le site Stargatecommand.co.