Ces 3 startups dont les entrepreneurs devraient s’inspirer pour faire la différence

En peu de temps, j’ai vu les entrepreneurs développer de plus en plus de nouvelles techniques de croissance, toutes plus rapides et efficaces les unes que les autres. Et si l’on s’intéressait aujourd’hui à ces stratagèmes uniques en leur genre qui transforment une startup en licorne ? C’est ce qui m’est venu à l’idée lorsque j’ai encore entendu parler d’eFounders dans un journal français cette semaine.

eFounders et la stratégie de la pieuvre

eFounders est un startup studio parisien fondé en 2011. Le principe du startup studio, c’est de recruter une équipe et une idée pour monter une entreprise from scratch. Dans leurs KPI, il y a donc le nombre de startups créées. La plupart sont des SAAS eux-mêmes dédiés aux startups, parmi lesquels Mention, Front, Aircall, Spendesk ou Station. Avec des clients différents pour chacune de leurs applications, l’entreprise est déjà en bonne voie, mais réfléchit à une méthode pour atteindre un objectif encore plus important : venir rivaliser avec des cadors du logiciel professionnel comme Adobe, HubSpot ou Salesforce.

Ces deux derniers ont chacun grandi sous la forme d’un seul et même produit, succédé de nombreux rachats. L’idée d’eFounders ? Créer une offre donnant accès à l’ensemble des services pour un tarif unique. L’objectif étant d’avoir une force de frappe suffisante pour attaquer de nouveaux segments régulièrement.

Snapchat et le miroir

Oui, maintenant l’entreprise s’appelle Snap. Inc, mais nous nous intéressons aujourd’hui à ses débuts. Car avant la concurrence d’Instagram, la firme a elle aussi connu les difficultés de n’importe quelle startup early stage avant d’avoir une croissance significative du nombre d’utilisateurs.

Du coup, que s’est-il passé lorsque les équipes de Snapchat ont découvert que les utilisateurs faisaient des screenshots alors que l’application était réputée pour ses photos éphémères ? Ils ont tout simplement transformé cette faiblesse… En fonctionnalité ! C’est depuis ce jour que nous sommes prévenus lorsqu’un correspondant prend une capture d’écran.

Les startups à impact positif

En 2018, nous avons tous (ou presque) saisi l’importance des enjeux sociétaux et environnementaux qui régissent désormais notre planète. Certaines startups ont décidé de construire leur business model autour d’une des problématiques majeures recensées par les Nations Unies dans leurs 17 objectifs pour le développement durable.

Un bon exemple ? Too Good To Go. Cette startup a réussi le pari de concilier performance économique et respect de la nature. Concrètement, il s’agit d’une application qui connecte les restaurants qui ont des invendus aux personnes à faible revenu. L’entreprise se rémunère avec une commission sur chaque transaction, et n’importe qui peut se régaler pour 2 ou 3 fois moins cher qu’en temps normal. Un cercle vertueux, en somme !

L’objectif de ce nouveau format : vous partagez des informations en direct du monde des startups. Qu’en avez-vous pensé ?