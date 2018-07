Steam : découvrez les plus gros succès de 2018 selon Valve

Valve dévoile les meilleures ventes de jeux vidéo sur sa plateforme Steam concernant la première moitié de l’année 2018.

Steam livre ses stats pour 2018

Nous sommes (déjà) arrivés à la moitié de cette année 2018, une année toujours plus riche en jeux vidéo, si bien que la plateforme Steam de Valve a décidé de dévoiler les plus gros succès de cette première moitié d’année. Evidemment, comme à son habitude, le groupe ne livre aucun chiffre de ventes précis, mais propose néanmoins quelques statistiques intéressantes, qui donnent clairement la tendance de cette année.

Ainsi, durant les 6 premiers mois de l’année 2018, les jeux qui ont le plus pesé (en terme de chiffre d’affaires) chez Steam sont Warframe (gratuit), DOTA 2 (gratuit aussi) sans oublier l’indispensable PUBG. Counter Strike est également de la partie, tout comme l’increvable GTA V ou encore Rocket League. Le récent Jurassic World Evolution est lui aussi de la fête, tout comme Civilization IV ou encore Far Cry 5.

Valve profite de l’occasion pour dévoiler également les jeux les plus populaires en terme de joueurs simultanés. Ainsi, sans grande surprise, les jeux les plus vendus sont également les plus joués (plutôt logique), avec Warframe, PUBG, GTA V, Counter Strike, Rainbow Six Siege et DOTA 2 qui ont tous (plus ou moins largement) dépassé le cap des 100 000 joueurs en simultané. Ce dernier a notamment accueilli 844 000 joueurs en mai dernier. Rocket League, Far Cry 5, Stardew Valley, ARK, PayDay 2 ou encore Skyrim n’ont pas dépassé ce stade, mais ont néanmoins atteint plus de 50 000 joueurs en même temps. Jolie performance.

A noter que Steam accorde également un classement spécifique à la gamme VR, avec notamment Fallout 4 VR, Skyrim VR ou encore SuperHot VR qui se font une place dans le classement Platine. Un classement dans lequel on retrouve également Job Simulator, mais aussi Pavlov VR Shooter, GORN ou encore Beat Saber.

(Via Steam)