Alors que la deuxième saison de Stranger Things n’arrive que dans deux mois sur Netflix, la série a déjà été renouvelée pour une troisième saison. Ses producteurs se montrent même particulièrement optimistes quant à la suite.

Stranger Things, la série de l’été 2016 devrait encore nous accompagner pour un bout de chemin. Son renouvellement pour une troisième saison a été confirmée par ses créateurs.

Renouvellement anticipé pour la série phénomène

C’est une série accrocheuse avec des personnages touchants mais surtout une atmosphère réellement exceptionnelle. Stranger Things, la série qui avait embelli notre été 2016, revient d’ici quelques mois sur les écrans. Mais, on peut déjà commencer à se projeter vers 2018. Ses créateurs, les frères Matt et Ross Duffer ont en effet annoncé qu’une troisième saison avait été commandée par Netflix.

Dans une interview au média américain Vulture, ils ont ainsi lâché quelques informations surtout relatives à l’avenir du show pour lequel ils imaginent un total de 4 saisons.

Ses créateurs imaginent un total de 4 saisons

On pense que ce sera une série de quatre saisons et puis la fin« , a ainsi dévoilé Ross Duffer. Toutefois, ils ne ferment pas totalement la porte à une poursuite ultérieure. « Je ne sais pas si on pourra justifier le fait qu’il leur arrive quelque chose de mauvais chaque année » a ainsi expliqué Matt Duffer. A l’issue de la 4e saison, les personnages principaux entameraient surtout un cycle universitaire, changeant une grande partie de l’univers global.

En revanche, difficile d’être sûr que la troisième saison arrivera dès 2018 même si on peut l’espérer. 1 an et trois mois se seront déroulés entre les deux premières saisons. Cela pourrait donc être janvier 2019. Mais les créateurs ne veulent pas se mettre la pression. « Sur les réseaux sociaux, les fans s’impatientent : ‘Pourquoi cela vous prend aussi longtemps ? pointe Ross. Ils doivent comprendre que notre série est du cousu-main. On aime bien tout contrôler. »

