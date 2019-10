Streaming Lille Chelsea : où voir la Ligue des Champions ? 🔴

Après une reprise sur les chapeaux de roues la semaine dernière, la Ligue des Champions 2019 fait son retour cette semaine pour une deuxième journée. Les plus grands amateurs de football chercheront donc certainement à voir les matchs, dont le streaming Lille Chelsea. Dès 21 heures, vous pourrez suivre celui-ci grâce à l’offre 100% digitale de RMC Sport. Celle-ci vous permettra de suivre le match en HD et en toute légalité, et surtout sans aucune publicité.

Pour rappel, RMC Sport propose une application qui permet de valider son inscription en quelques minutes à peine. Dès lors que vous avez terminé celle-ci, vous pouvez accéder directement au match de votre choix en direct, dont le fameux streaming Lille Chelsea. Outre l’application mobile, RMC Sport permet d’accéder à ses services depuis un ordinateur, une tablette et certaines télévisions. Le tout, avec une offre sans engagement.

Rappelons que la Ligue des Champions 2019 a d’abord repris avec une belle première journĂ©e particulièrement rĂ©ussie pour le PSG qui s’est imposĂ© 3 Ă 0 contre le Real Madrid, malgrĂ© le fait que Neymar, MbappĂ© et Cavani aient Ă©tĂ© sur le banc. L’argentin Angel Di Maria y est allĂ© de son doublĂ© tandis que le français Thomas Meunier a finalisĂ© avec un 3ème but marquĂ© dans le temps dĂ©cisif. Hier, le club parisien s’est encore imposĂ© 1 Ă 0 contre le turc Galatasaray. Pour sa part, le LOSC a perdu contre l’Ajax 3 Ă 0 la semaine dernière, lĂ oĂą le club lillois affrontera le club anglais ce soir. On pourra donc retrouver le streaming Lille Chelsea dès ce soir Ă 21 heures sur RMC Sport.

Rappelons que le troisième club français à s’être qualifié pour la Ligue des Champions 2019 est Lyon, qui disputera son deuxième match contre le RB Leipzig allemand ce soir. Le premier match de l’OL contre Zenit s’était soldé par un match nul après un but marqué par chaque équipe. Le match est également à 21 heures, si bien que vous pourrez choisir sur RMC Sport entre les streaming Lille Chelsea et RB Leipzig OL en fonction du match qui vous attire le plus.

Pour suivre pour la deuxième journée, le streaming Ligue des Champions 2019, vous devez donc vous tourner vers l’offre RMC Sport 100% digitale et légale à 19 euros par mois. Dans ce cas-là , l’engagement est de 12 mois, tandis qu’un autre abonnement à 25 euros par mois vous permet de ne pas être engagé si vous ne le souhaitez pas. Le tarif reste donc accessible pour des matchs d’un tel niveau que ceux de cette compétition de football.

L’abonnement RMC Sport passe à 9 euros par mois pour tous les abonnés SFR, qu’il s’agisse de clients sur forfait mobile ou box Internet, ce qui représente une baisse évidente du prix qui saura probablement les convaincre. Il vous permet aussi de suivre en streaming toute la Ligue des Champions 2019.

Enfin, RMC Sport propose une dernière offre qui a l’avantage de combiner son contenu avec celui de BeIN Sport. Baptisé Pass Sport, elle coûte 29 euros par mois sans engagement et permet bien évidemment de profiter de tous les matchs de la Ligue des Champions 2019.

Pour toutes les offres de RMC Sport, vous pouvez profiter des streaming Lille Chelsea et RB Leipzig OL. Les matchs sont accessible depuis votre smartphone, votre ordinateur, votre tablette ou certaines tĂ©lĂ©visions comme les Smart TV Android, l’Apple TV ou le Chromecast. La crĂ©ation d’un compte prend quelques minutes Ă peine et permet de profiter de la Ligue des Champions dès ce soir.

OĂą avoir un streaming Ligue des Champions ?

Pour suivre la Ligue des champions et des matchs comme le streaming Lille Chelsea, vous pouvez donc souscrire l’offre RMC Sport, ce qui vous donnera accès à d’autres compétitions de football ou non, en fonction de votre intérêt pour ce sport. Auquel cas vous pourrez aussi profiter de Liga Europa, la Premier League (Angleterre) ou la Liga NOS (Portugal). Le basketball américain et les compétitions de tennis sont aussi disponibles directement sur l’offre de la chaîne de télévision. Les plus férus de football pourront profiter du Pass Sport qui permet d’accéder aux contenus de RMC et de BeIN Sport avec l’offre à 29 euros par mois.

Ainsi, l’offre RMC Sport est le meilleur moyen lĂ©gal et en HD pour profiter d’un streaming Ligue des Champions depuis votre salon ou avec des amis. En ce sens, il vous suffit donc de prendre l’abonnement sans engagement (ou avec, pour que ce soit moins cher) pour suivre le streaming Lille Chelsea qui aura lieu ce soir Ă 21 heures.

Le coup d’envoi du streaming Lille Chelsea a lieu à 21 heures, voici l’offre RMC Sport :

