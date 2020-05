Suicide Squad, S.O.S Fantômes… Ces réalisateurs qui sont inspirés par la sortie annoncée du Snyder Cut

L’incroyable annonce est tombée il y a quelques jours. Même si on commençait déjà à y croire depuis un certain temps, La version de Justice League imaginée par Zack Snyder va sortir sur la plateforme de streaming HBO Max en 2021. Le résultat d’un vrai travail de lobbying de la part des fans et des acteurs qui a fini par porter ses fruits et semble désormais donner des idées à d’autres.

Après la Snyder Cut, la Ayer Cut et la Paul Feig Cut ?

On espère ne pas y voir une tendance de fond, mais au moins deux réalisateurs sont sortis du bois au cours des derniers jours afin de défendre « leur » vision d’un de leur film qui aurait reçu un traitement injuste. Le premier est David Ayer, réalisateur de Suicide Squad. Par le passé, il avait déjà dénoncé les ingérences du studio dans sa vision du film. Si son projet aurait été un échec (et va désormais voir le droit à un reboot), ce n’est pas de sa faute. Or, sur Twitter, il annonce qu’il existe bien une #AyerCut de son film qui pourrait notamment donner plus de place à Jared Leto dans le rôle du Joker. S’il ne réclame pas encore à cors et à cris la sortie du film, on sent bien que ce n’est pas l’envie qui lui en manque.

Claro que existe. Y esta casi completa menos unos efectos visuales. https://t.co/pRsEpRTvEJ — David Ayer (@DavidAyerMovies) May 24, 2020

L’autre film ? Il s’agit de S.O.S Fantômes, le film de Paul Feig. Dans un message que l’on espère humoristique, le réalisateur a expliqué sur son compte Twitter qu’il existait une version de 3h30 de son film, qu’il serait ravi de partager. Autant vous le dire tout de suite, vu le ratage complet du film, on a tout de même beaucoup de mal à simplement à en imaginer l’adaptation.

There’s a three and a half hour cut of Ghostbusters: ATC I’d be happy to share. #FeygerCut https://t.co/zTVE4bDPFm — Paul Feig (@paulfeig) May 21, 2020

On espère aussi que cette tendance ne va pas se développer plus avant, fournissant une mauvaise excuse aux réalisateurs dont le film aurait été mal reçu par le public et/ou la critique.