SEGA va (re)lancer sa borne arcade Astro City en fin d’année

Il y a quelques années, Nintendo inaugurait un tout nouveau marché, celui des consoles dites « Mini ». Le principe est simple, proposer une version miniature et moderne d’une console d’antan. Nintendo a ainsi (re)lancé sa NES et sa Super Nintendo, Sony a tenté le coup avec une PlayStation Classic loupée, SEGA a pris son temps pour élaborer sa Mega Drive Mini, SNK s’est amusé à transformer sa Neo-Geo en une mini borne arcade…

Une Astro City Mini chez SEGA

Pour revenir du côté de chez SEGA, on a récemment officialisé une nouvelle forme de console, « Micro » cette fois, avec la réplique miniature de la Game Gear. Une initiative bancale, avec une Game Gear Micro trop petite d’une part, et déclinée en quatre versions, chacune intégrant un quatuor de jeux différents. Pas vraiment ce qu’attendaient les joueurs donc…

Pas de quoi décourager le géant nippon, qui a décidé de mettre au point une version miniature de son… Astro City. En effet, la célèbre borne arcade des années 90 sera de retour en fin d’année, avec une Astro City Mini qui va reprendre le principe de la Neo-Geo Mini.

Il s’agit donc d’une petite borne arcade, dotée d’un (petit) écran, sans oublier de quoi jouer, à savoir un stick, six boutons principaux et deux boutons supplémentaires. Le tout pourra être relié à un écran via la sortie HDMI, sera alimenté via microUSB, et on pourra également connecter deux manettes via les ports USB. Evidemment, la SEGA Astro City Mini proposera aussi quelques jeux intégrés, avec plus de 30 titres au programme, dont Golden Axe, Virtua Fighter, Fantasy Zone, Alien Storm… La liste définitive n’est pas encore connue.

Côté disponibilité, SEGA lancera son Astro City Mini en fin d’année au Japon, à un tarif équivalent à 120 dollars. A l’heure actuelle, SEGA n’a pas officialisé la disponibilité en Europe ou aux Etats-Unis de cette Astro City Mini.