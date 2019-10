Super Mario Maker 2 permet (enfin !) de jouer online avec ses amis

Super Mario Maker 2 (enfin !) compatible avec les listes d’amis

Lancé à la toute fin du mois de juin sur Nintendo Switch, Super Mario Maker 2 est un jeu de plateformes en 2D, dans lequel le joueur est invité à créer ses propres niveaux, via un éditeur ultra-complet. Les créations peuvent être partagées en ligne, et il est évidemment possible (et même recommandé) de tester les créations des joueurs du monde entier. Le jeu propose également un système de classements en ligne, avec diverses options pour retrouver ses créateurs favoris, dénicher des niveaux de plus en plus difficiles, savoir qui est le plus rapide sur tel ou tel niveau…

Tout récemment, Nintendo a déployé une nouvelle mise à jour 1.1.0 pour Super Mario Maker 2. Une update particulièrement bienvenue, puisque cette dernière permet enfin aux joueurs de profiter des joies du jeu online avec leurs amis. Un multijoueur qui concerne aussi bien le mode Coop’ que le mode Versus. Jusqu’à présent, il n’était possible de jouer en multijoueur avec des amis qu’en version locale.

Outre cette nouvelle possibilité de jouer en ligne avec ses amis, Super Mario Maker 2 s’ouvre également aux joies du tchat vocal, via l’application mobile Nintendo Switch Online. Une nouvelle liste de niveaux est également proposée, à savoir Official Makers, qui regroupera donc des niveaux « officiels », mis au point par Nintendo en personne. Parfait pour tous ceux qui souhaitent prolonger leur expérience Super Mario Maker 2.

Côté gameplay, on peut également jouer avec un joy-con tenu à l’horizontale dans tous les modes de jeu… sauf sur Nintendo Switch Lite évidemment, les manettes de jeu étant greffées à la console. Récemment, Nintendo a laissé carte blanche à un certain Kyan Khojandi pour créer 3 niveaux originaux dans Super Mario Maker 2. Ces derniers (Les Pièges de Picsou : K25-0BP-GNG, Trolilol : RWQ-HG5-8YF, Il me les faut toutes !!! : 375-148-WYG) ont rejoint les 5 millions de niveaux déjà partagés par la communauté Super Mario Maker 2.