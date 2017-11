Super Mario Odyssey : un carton (aussi) en France !

Nintendo confirme l’excellente santé commerciale du récent Super Mario Odyssey, tant à l’échelle mondiale qu’en France, preuve du succès indémodable de l’italien à moustaches.

Super Mario Odyssey, c’est (encore et) toujours un succès !

Ce n’est un secret pour personne, Super Mario Odyssey est disponible depuis quelques jours maintenant sur Nintendo Switch. Un opus qui revient aux origines même du « Super Mario 3D », avec une multitude de Lunes Magiques à dénicher dans différents mondes, et surtout une très large liberté laissée au joueur, à l’instar de Super Mario 64 pour ne citer que lui.

Récemment, Nintendo annonçait avoir écoulé plus de 7,63 millions de consoles dans le monde, avec la ferme volonté de dépasser les 15 millions d’ici le mois de mars 2018. En France, ce sont plus de 400 000 joueurs qui ont craqué pour la Nintendo Switch. Des joueurs visiblement séduits par le dernier-né de la saga Mario.

En effet, selon de récents chiffres, Nintendo aurait écoulé plus de 115 000 exemplaires de Super Mario Odyssey en France. A l’échelle mondiale, rappelons que Nintendo annonçait récemment avoir écoulé pas moins de 2 millions d’exemplaires du jeu… en seulement 3 jours de commercialisation ! Aux Etats-Unis, en quelques jours, ce même Mario a séduit plus d’un million de joueurs. Chez lui, au Japon, l’ex-plombier a également connu un départ tonitruant, signant le meilleur démarrage commercial pour un Mario 3D. Bien sûr, il y a fort à parier que les ventes vont continuer de progresser, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année, avec un Mario qui risque de se retrouver sous de nombreux sapins.

Côté software, Nintendo a tenu à rappeler le succès de Zelda : Breath of the Wild, dont les ventes ont dépassé les 4,7 millions d’exemplaires. Un Zelda qui est talonné par Mario Kart 8 Deluxe (4,4 millions de ventes), sans oublier Splatoon 2. Au total, environ 28 millions de jeux Nintendo Switch se sont vendus dans le monde. Un retour en grâce exemplaire de la part de Nintendo, après une Wii U que beaucoup ont d’ores et déjà oubliée…