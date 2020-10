Superman pourrait être présent dans The Batman avec Robert Pattinson

Cela pourrait bien être la véritable surprise du chef… même si rien n’est encore sûr à l’heure actuelle. On le sait, le tournage du film The Batman avec Robert Pattinson est en cours. Selon les informations disponibles, il s’agirait d’une version alternative, un monde parallèle à celui que l’on connaît déjà où c’est Ben Affleck qui incarne le Chevalier Noir. Mais avec cette nouveauté, le film de Matt Reeves ouvre aussi le champ des possibles. Aura-t-on une autre Wonder Woman ? Une autre Justice League ? Un autre Superman ? Un cliché du tournage sème le trouble et

De quoi parle-t-on ? D’une image qui a fuité sur les réseaux sociaux en fin de semaine dernière. On y découvre un personnage qui est très clairement vêtu d’un costume de Superman, su rle tournage. Selon les informations disponibles, il s’agirait d’un extra du film, ce n’est donc pas un acteur connu qui pourrait potentiellement être un élément très inattendu.

Sooooo @SamMcTweets just sent me this pic. Sooooo this means two things one this is 100% a Halloween party

And 2 DOES SUPERMAN FUCKING EXIST IN THE REEVERSE!!!!!!

